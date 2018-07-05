Beşiktaş'ın kalecisi Fabri, Slovakya kampında basın toplantısı düzenledi.

"Galatasaray maçını yeniden oynamak isterdim"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fabri, "Galatasaray maçını yeniden oynamak isterdim derken Dünya Kupasıyla ilgili de "İspanya penaltılarla elendi, penaltı kumar gibidir. İspanya'nın kupa dışında kalması üzücü. Vida'ya şans diliyorum. Hak eden kazansın" dedi.

"Umarım bu sezon hedefe ulaşırız ve şampiyonluk yaşarız"

Fabri, Guti için ise "Ben de dışarıdan tanıyorum. Saha içerisinde oyun görüşü mükemmeldi. Umarım bize katkı sunar. Kulüp yetkilileri buraya getiriyorsa bir şey vardır. Umarım bu sezon hedefe ulaşırız ve şampiyonluk yaşarız" ifadelerine yer verdi.