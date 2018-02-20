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Spor

Fabri: Buraya kadar gelerek tarihi bir iş başardık ama neden bir adım daha ileri gitmeyelim?

"Bayern'e karşı da tur penaltılara kalırsa bu beni rahatsız etmez"

20 Şubat 2018 20:21

Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Fabri, İspanyol Marca gazetesine Bayern Münih maçını değerlendirdi. 30 yaşındaki kaleci, "Buraya kadar gelerek tarihi bir iş başardık ama neden bir adım daha ileri gitmeyelim" diyerek bugünkü karşılaşma öncesi iddialı konuştu.

İki sezon önce Deportivo La Coruna'dan transfer edilen ve Beşiktaş kalesinin değişmez ismi olan Fabri, Marca gazetesine verdiği röportajda Bayern Münih maçına yönelik önemli açıklamalar yaptı. 

Dünya klasına sahip oyunculardan kurulu ve müthiş form yakalayan bir rakiple oynayacaklarının altını çizen 30 yaşındaki file bekçisi "Kurada Basel, Shakthar, Sevilla gibi daha dişe dokunur rakipler vardı ama biz en güçlülerden birini çektik. Ancak biz sahaya çıkıp elimizden geleni yapacağız. Buraya kadar gelerek tarihi bir iş başardık ama neden bir adım daha ileri gitmeyelim" dedi.

İlk maçı Bayern'e karşı deplasmanda değil İstanbul'da oynamayı tercih edeceklerini belirten Fabri, "Evimizde çok güçlüyüz, ligde 2015 yılından bu yana kaybetmiyoruz. Ancak şimdi Münih'te çıkıp elimizden geleni yapmalıyız. Her iki karşılaşmada da mükemmele yakın iş çıkarmak zorundayız, dirençli ve sert olmalıyız ve topu olabildiğince  kendimizde tutmalıyız ki, oyuna ortak olalım" sözleriyle turun anahtarını verdi.

Geçen sezon Avrupa Ligi'nde çok iyi iki maç oynamalarına rağmen Lyon'a penaltılarla şanssız bir şekilde elendiklerini hatırlatan İspanyol file bekçisi "Ancak Bayern'e karşı da tur penaltılara kalırsa bu beni rahatsız etmez. Lewandowski, Suarez ile birlikte dünyanın en iyi iki üç 9 numarasından biri. Robben ve Ribery'i yaşlı olarak nitelemek komik. Yıllar geçse de onlar klasını koruyor. James de çok iyi durumda, her gün üstüne koyuyor. Sven Ulreich de iyi bir kaleci, kimseyi küçümsemek istemem ama Neuer her zaman üstün bir adım önde" yorumunu yaptı.

(beIN SPORTS)

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