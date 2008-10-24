Fabregas'a üçlü kıskaç!



İtalyan Basını'nda çıkan haberlere göre; Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Arsenal'in İspanyol orta saha oyuncusu Cesc Fabregas'ı Ocak Ara Transfer Dönemi'nde renklerine bağlamak isteyen Juventus, Milan ve Inter kıyasıya bir mücadeleye girdi.



Transfer Sezonu'nun yeniden açılacağı ve kulüplerin kadrolarını yeni isimlerle güçlendirebileceği 1 Ocak 2009'a kısa bir süre kala yeni transfer dedikoduları manşetleri süslüyor.



Tuttosport Gazetesi; Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Arsenal'in İspanyol orta saha oyuncusu Cesc Fabregas'ı Ocak Ara Transfer Dönemi'nde renklerine bağlamak isteyen Juventus, Milan ve Inter kıyasıya bir mücadeleye girdiğini iddia etti.



Gazetede yer alan habere göre 21 yaşındaki yıldız oyuncu için 40'ar milyon Avro ödemeye hazır olan İtalyan devleri; Arsenal'in konuya vereceği cevabı bekliyor.



İngiltere'de yapılan yorumlardaysa; Arsene Wenger'in bu transfere kesinlikle izin vermeyeceği, Fransız menajeri babası gibi gördüğünü dile getiren Cesc'in de Londra'dan ayrılmaya yanaşmayacağı tahmin ediliyor.



