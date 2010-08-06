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Spor

FABREGAS, ARSENAL'DE KALDI LONDRA (A.A)

06 Ağustos 2010 20:16

-FABREGAS, ARSENAL'DE KALDI LONDRA (A.A) - 06.08.2010 - İspanya'nın Barcelona kulübünün bir süredir transfer etmek için uğraştığı Arsenal'in İspanyol oyuncusu Cesc Fabregas, bu sezon da Arsenal'de forma giyeceğini açıkladı. Fabregas, yaptığı açıklamada, ''Barcelona gibi bir takıma gitmenin benim için çekici olduğunu inkar edemem. Ben futbolu Barcelona'da öğrendim. Her zaman Barcelona'da oynamanın hayalini kurdum. Dünyada, Barcelona'da forma giymek istemeyecek çok az oyuncu vardır. Ben profesyonel bir oyuncuyum ve Arsenal'in beni satmak istememesini anlıyorum'' dedi.  Fabregas, Arsenal kulübüne, teknik direktörüne ve taraftarlarına çok fazla şey borçlu olduğunu belirterek, ''Kararlarına saygı göstererek Arsenal'de kalıyorum ve artık gelecek sezonda Arsenal ile yapacaklarıma konsantre olacağım'' diye konuştu. Cesc Fabregas, Barcelona ile transfer görüşmelerinin sona erdiğini de belirtti. 23 yaşındaki Fabregas, Barcelona'da 1997-2003 yıllarında yetiştikten sonra 2003'te 16 yaşındayken Arsenal'e transfer olmuştu. Barcelona, 2 ay önce Arsenal'e Fabregas için resmi teklifte bulunmuş, Arsenal teklifi reddetmişti. Fabregas'ın Arsenal ile 5 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

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