Fabio Bilica tutuklandı!

Bir dönem Süper Lig'de de Sivasspor ve Fenerbahçe formaları giyen Brezilyalı eski futbolcu Fabio Bilica nafaka borcunu ödemediği için tutuklandı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre 17 bin dolarlık nafakasını ödemeyen Fabio Bilica ülkesinde 24 Ekim Pazartesi günü tutuklandı.



Söz konusu haberde Bilica'nın bundan önceki vukuatlarına da yer verilirken, “Nafaka, tecavüz ve adam yaralama gibi suçlamalar” hatırlatıldı ve “Yine Bilica, yine olay” başlığı atıldı.

Tutuklama sonrasında gerekli ödemeleri yapan Fabio Bilica serbest bırakıldı.



