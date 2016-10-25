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Spor

Fabio Bilica tutuklandı!

Nafaka ödemesini yapmayan Bilica, 17 bin doları ödedikten sonra serbest bırakıldı

25 Ekim 2016 12:30

Bir dönem Süper Lig'de de Sivasspor ve Fenerbahçe formaları giyen Brezilyalı eski futbolcu Fabio Bilica nafaka borcunu ödemediği için tutuklandı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre 17 bin dolarlık nafakasını ödemeyen Fabio Bilica ülkesinde 24 Ekim Pazartesi günü tutuklandı.

Söz konusu haberde Bilica'nın bundan önceki vukuatlarına da yer verilirken, “Nafaka, tecavüz ve adam yaralama gibi suçlamalar” hatırlatıldı ve “Yine Bilica, yine olay” başlığı atıldı.
Tutuklama sonrasında gerekli ödemeleri yapan Fabio Bilica serbest bırakıldı.

 

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