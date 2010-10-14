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Spor

''FABİANO'NUN GİDECEĞİ İLK TAKIM BEŞİKTAŞ'' MADRİD (A.A)

14 Ekim 2010 15:30

-''FABİANO'NUN GİDECEĞİ İLK TAKIM BEŞİKTAŞ''  MADRİD (A.A) - 14.10.2010 - İspanyol spor gazetesi AS, Sevilla'nın Brezilyalı futbolcusu Luis Fabiano'nun takımdan ayrılabileceği yönünde iddialara yol açan sözleriyle ilgili, ''Luis Fabiano ayrılırsa, gideceği ilk takım Schuster'li Beşiktaş olur'' yorumunda bulundu. Takımda istediği gibi yer bulumadığından yakınan Luis Fabiano, ''Eğer oynamazsam, başka çözümler arayacağım'' deyince ocak ayındaki ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği iddiaları gündeme getirildi. AS gazetesi, Brezilyalı golcü futbolcuya İtalyan ve İngiliz kulüplerinden teklifler geldiğini ancak ''En ciddi olasılığın Bernd Schuster'li Beşiktaş olduğunu'' yazdı. Yapılan yorumlarda, ''Alman teknik direktör, Brezilyalı futbolcunun bir hayranı ve Real Madrid'deyken de onu getirmek istedi. Şimdi Luis Fabiano durumundan hoşnut değil ve Schuster için ona sahip olmak bu zamana kadar hiç olmadığı kadar gerçek gözüküyor. Schuster'in yapması gereken sadece ocak ayına kadar beklemek ve Luis Fabiano'nun bu şekilde tartışmalı durumunun devam etmesi için dua etmek'' denildi. Bu arada, 2 ay önce Sevilla ile sözleşmesini 2013 haziran ayına kadar uzatan 29 yaşındaki Luis Fabiano, ''Oynamamam ne benim ne de Sevilla için iyi'' dese de şimdilik ayrılmayı düşünmediğini açık bir şekilde dile getirdi.  Brezilyalı futbolcu, ''Sürekliliğe ihtiyacım var ve antremanlarda en yüksek seviyedeyim. Tüm dünya bunu görüyor. Sonunda oynayacağımdan eminim ve yazılan tüm transfer iddiaları dedikodu. Transferle ilgili şu anda kimseyi dinlemek istemiyorum'' dedi. 

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