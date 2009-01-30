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Spor

Fabian Ernst Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Schalke'de forma giyen orta saha oyuncusu Fabian Ernst ile anlaştı.

30 Ocak 2009 02:00

Beşiktaş, Schalke'de forma giyen orta saha oyuncusu Fabian Ernst ile anlaştı.

Beşiktaş, transfer döneminin bitimine 3 gün kala Bundesliga ekibi Schalke 04'te forma giyen Fabian Ernst ile anlaşmaya vardı.

Bir süredir Alman kulübü ve 30 yaşındaki futbolcu ile temaslarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi, mutlu sona ulaştı. Beşiktaş'ın Hırvat futbolcu Seriç ile yollarını ayırarak, Ernst ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Ernst, savunmaya yönelik orta saha oyuncusu. 2005 yılından bu yana Schalke 04 kadrosunda bulunan Ernst, Alman Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Bu sezon Schalke'de 17 maçta forma giyen Ernst, 5 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.

1996 yılında Hannover takımıyla futbol kariyerine başlayan Ernst, Schalke'ye transfer olmadan önce iki sezon Hamburg ve beş sezon Werder Bremen'de oynadı.

1.83 boyunda ve 80 kilo olan deneyimli orta saha oyuncusu sert fiziğiyle tanınıyor. 24 kez Almanya Milli Takımı formasını da giyen Ernst, 2006 yılından bu yana ise Joachim Löw tarafından kadroya davet edilmiyor. 


Ernst Kimdir ?

1979 Hannover doğumlu ve evli olan Fabian Ernst Erst, 1,83 boyunda ve 80 kilo ağılıgında.

2005 yılından beri Schalke 04'te forma giyen başarılı futbolcu daha önce sırasıyla Hamburg, Hannover ve Werder Bremen'de forma giydi.

Werder Bremen'le iki lig şampiyonlugu yaşayan Ernst, 24 kez Almanya Milli Takımı formasını giydi ve bir gol kaydetti.

112'si Schalke de olmak üzere Bundesliga'da 312 maçta forma giyen Fabian Ernst 12 gole imza attı.

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