Faber Castell’e Türk gelin!

Faber-Castell markasının sahibi Kont Anton-Wolfgang Graf von Faber Castell’in oğlu Charles von Faber Castell(30) cemiyet hayatının en tanınmış ailelerinden Maria-Necmettin Eliyeşil çiftinin kızları Melissa(26) ile flört ediyordu. New York’da başlayan ve 2 yıldır süren bu beraberlikte evlilik için ilk ciddi adım önceki gün atıldı. Çift, Çırağan Sarayı’nda iş ve sosyete dünyasından seçkin isimlerin katıldığı muhteşem bir törenle nişan yüzüklerini taktı. Melissa Eliyeşil Siren Ertan Çarmıklı imzasını taşıyan nişan kıyafetiyle büyülerken Charles von Faber’in tercihi ise Vakko oldu. Eliyeşil’in tüm detaylarıyla birebir ilgilendiği nişan organizasyonunda salon beyaz renk ve loş ışıklarla dekore edilerek romantik bir konsept oluşturuldu. Türk enstrümanları ile yabancı müzikler çalındı. Çiftin düğünü ise Aralık ayında Faber Castell ailesinin sahibi olduğu Almanya’nın Nürnberg Kenti’ndeki meşhur şatoda gerçekleşecek.Geçen yıl Türk gazetecilerle yaptığı bir röportajda Eliyeşil ailesinin merak eden Kont Anton- Wolfgang Graf von Faber Castell “Eliyeşiller Türkiye’de çok meşhur bir aile mi?Hangi alanda faaliyet gösteriyorlar? Onlarla bir kez Florida’da tanıştım” demişti. Bu açıklamasının ardından da Eliyeşil ailesini daha yakından tanımak için onları Almanya’daki şatolarına davet etmişti.Ünlü yazım-çizim gereçleri markası Faber-Castell’in temelleri Kaspar Castell tarafından 1761’de Nürnberg’te küçük bir atölyede atıldı. Castel, dünyanın ilk kurşun kalemi olan “Bleyweisssteffte’yi üreterek nam saldı. 2011’de 250’inci yaşını kutlayan Faber-Castell Grubu, bugün 14 üretim merkezi ve 7 bin çalışanıyla 120 ülkede faaliyet gösteriyor. Şirketin 2010 yılı cirosu 520 milyon euro olarak gerçekleşti.Eliyeşil ve Karamehmetler, Çukurova Sanayi İşletmeleri’ni kurarak bölgede gayrimüslimlerden sonra sanayiye ilk adım atan Türk aileler olarak biliniyor. 1950’lerde başlayan karayolu, baraj gibi büyük çaplı altyapı yatırımlarında kulllanılan iş makinalarının hemen hemen tümünü Eliyeşil ve Karamehmetler ithal ediyordu. Eliyeşil Ailesi’nin Türk sanayi tarihinde ilginç noktalarda yer alıyor. Örneğin Türkiye’de elektriğin ilk kez kullanıldığı konut Sadık Eliyeşil’in kendisiyle aynı adı taşıyan dedesinin Tarsus’taki konutu olmuş. Eliyeşil Ailesi, 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra Tarsus’u işgal eden Fransızlar’a karşı bizzat mücadele etti. Aile aynı zamanda Türk atçılığının da en önde gelenlerinden. Türkiye’de her at sahibinin hayali olan Gazi Koşusu’nu tam 13 kez kazandı. Ailenin atları yılda bir kez koşulan Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu’nu da 13 kez müzesine götürdü.