Faber: ABD’ ye yeni paket gerekebilir

“Dr. Kıyamet” lakaplı yatırım gurusu Dr. Marc Faber, piyasalardaki
hareketi anlamak için bir süre daha beklemek gerektiğini söyledi
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Masters Özel Bankacılık’ın davetlisi olarak Türkiye’de bulunan
İsviçreli yatırım gurusu Dr. Marc Faber, mart ayından beri yükselen
küresel piyasalarda, son 10 gündür hakim olan düzeltme hareketinin
netleşmesi için bir 10 gün daha gerektiğini söyledi. CNBC-e’ye konuk
olan Faber, küresel krizden çıkış için ABD’de yeni canlandırma paketi
gerekeceğini, faizlerin de uzun süre düşük kalacağını belirtti.
1987’deki
piyasa çöküşünü tahmin etmesiyle “Dr. Kıyamet” lakabını alan ekonomist
Marc Faber, borsalarda görülen hareketin bir düzeltme mi yoksa daha
ciddi bir hareket mi olduğu konusunda, “10 gün, 2 hafta içerisinde daha
da netleşecek. Çünkü düzeltme başladığı zaman tam olarak bilemezsiniz
ne olduğunu. Daha sonra teknik olarak göstergeler olumsuza gittiği
zaman bazı şeyleri farkına varırsınız” dedi.
Mali canlandırma
paketlerinin boyutuna, ortaya konulan paraya ve basılan paraya
bakıldığında, bu istikrar sürecinin hayal kırıklığı yaratabileceği
belirten Faber, şöyle konuştu:
“Çünkü güçlü bir ekonomik büyüme
görmeyebiliriz. Bu şu anlama geliyor: Benim görüşüme göre Amerika
Birleşik Devletleri’nde daha fazla mali canlandırma paketleri olacak.
Gelecek yıl cari açıklar daha fazla olacak. Sayın Bernanke (ABD Merkez
Bankası Başkanı Ben Bernanke) daha fazla para basmak zorunda kalabilir.
O zaman borsalar yukarı gidebilir, bazı hisseler diğerlerinden daha
fazla yükselebilir.”
Faizler düşük kalacak
Sıkı para
politikasının kredi büyümesinde yavaşlama anlamına geleceğini ifade
eden Faber, “FED yöneticileri son dönemde yaptıkları konuşmalarda da
söylüyorlar, FED’in çok uzun bir süre faizleri düşük tutması
beklenebilir. Çünkü Amerika’da işsizlik çok fazla düşmeyecek. faizlerde
2010’da çok düşük boyutlu hareketler görebiliriz” diye konuştu. Faber
şöyle devam etti:
“Obama yönetiminde ikinci bir mali canlandırma
paketine ilişkin görüşmeler yapılıyor ve bu söz konusu olabilir. Bu
nedenle hükümetin açıkları, borçları artacak. Bu da FED’in gelecekte
faizleri artırmasını zorlaştıracak. Enflasyon yaşayacağız ve o zaman
her şey kötüye gidecek ve sonunda Amerika savaşa gidebilir evet
halihazırda savaştalar ama mali bir savaştan söz ediyoruz.”
‘Türkiye makul pozisyonda’
Faber,
Türkiye’nin durumu ile ilgili bir soruya da şu karşılığı verdi:
“Asya’da baktığınız zaman Türkiye’ye kıyasla çok daha dinamik
ekonomiler var. Çin’deki dinamik ekonomi, Hindistan’daki, Vietnam’daki
dinamik ekonomilere bakarsanız, gelecekte birtakım sorunlar yine de
yaşanabilir. Genel hatlarıyla Türkiye makul olarak çok iyi bir
pozisyona, yıllık yüzde 4-5 büyümeler gösterebilecek potansiyele sahip.
Merkez Bankası da çok iyi bir iş çıkardı. Faiz oranlarını çok ciddi
oranlarda düşürdü ve Türk Lirası’nın da dolara karşı oldukça istikrarlı
bir seyir izlediğini gördük.”