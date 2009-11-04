Faber: ABD’ ye yeni paket gerekebilir

“Dr. Kıyamet” lakaplı yatırım gurusu Dr. Marc Faber, piyasalardaki hareketi anlamak için bir süre daha beklemek gerektiğini söyledi



Garanti Masters Özel Bankacılık’ın davetlisi olarak Türkiye’de bulunan İsviçreli yatırım gurusu Dr. Marc Faber, mart ayından beri yükselen küresel piyasalarda, son 10 gündür hakim olan düzeltme hareketinin netleşmesi için bir 10 gün daha gerektiğini söyledi. CNBC-e’ye konuk olan Faber, küresel krizden çıkış için ABD’de yeni canlandırma paketi gerekeceğini, faizlerin de uzun süre düşük kalacağını belirtti.



1987’deki piyasa çöküşünü tahmin etmesiyle “Dr. Kıyamet” lakabını alan ekonomist Marc Faber, borsalarda görülen hareketin bir düzeltme mi yoksa daha ciddi bir hareket mi olduğu konusunda, “10 gün, 2 hafta içerisinde daha da netleşecek. Çünkü düzeltme başladığı zaman tam olarak bilemezsiniz ne olduğunu. Daha sonra teknik olarak göstergeler olumsuza gittiği zaman bazı şeyleri farkına varırsınız” dedi.



Mali canlandırma paketlerinin boyutuna, ortaya konulan paraya ve basılan paraya bakıldığında, bu istikrar sürecinin hayal kırıklığı yaratabileceği belirten Faber, şöyle konuştu:

“Çünkü güçlü bir ekonomik büyüme görmeyebiliriz. Bu şu anlama geliyor: Benim görüşüme göre Amerika Birleşik Devletleri’nde daha fazla mali canlandırma paketleri olacak. Gelecek yıl cari açıklar daha fazla olacak. Sayın Bernanke (ABD Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke) daha fazla para basmak zorunda kalabilir. O zaman borsalar yukarı gidebilir, bazı hisseler diğerlerinden daha fazla yükselebilir.”



Faizler düşük kalacak



Sıkı para politikasının kredi büyümesinde yavaşlama anlamına geleceğini ifade eden Faber, “FED yöneticileri son dönemde yaptıkları konuşmalarda da söylüyorlar, FED’in çok uzun bir süre faizleri düşük tutması beklenebilir. Çünkü Amerika’da işsizlik çok fazla düşmeyecek. faizlerde 2010’da çok düşük boyutlu hareketler görebiliriz” diye konuştu. Faber şöyle devam etti:



“Obama yönetiminde ikinci bir mali canlandırma paketine ilişkin görüşmeler yapılıyor ve bu söz konusu olabilir. Bu nedenle hükümetin açıkları, borçları artacak. Bu da FED’in gelecekte faizleri artırmasını zorlaştıracak. Enflasyon yaşayacağız ve o zaman her şey kötüye gidecek ve sonunda Amerika savaşa gidebilir evet halihazırda savaştalar ama mali bir savaştan söz ediyoruz.”



‘Türkiye makul pozisyonda’



Faber, Türkiye’nin durumu ile ilgili bir soruya da şu karşılığı verdi: “Asya’da baktığınız zaman Türkiye’ye kıyasla çok daha dinamik ekonomiler var. Çin’deki dinamik ekonomi, Hindistan’daki, Vietnam’daki dinamik ekonomilere bakarsanız, gelecekte birtakım sorunlar yine de yaşanabilir. Genel hatlarıyla Türkiye makul olarak çok iyi bir pozisyona, yıllık yüzde 4-5 büyümeler gösterebilecek potansiyele sahip. Merkez Bankası da çok iyi bir iş çıkardı. Faiz oranlarını çok ciddi oranlarda düşürdü ve Türk Lirası’nın da dolara karşı oldukça istikrarlı bir seyir izlediğini gördük.”