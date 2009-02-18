F60'dan kötü prova

Formula 1'de geçen sezonun markalar şampiyonu Ferrari'nin yeni aracı F60 arızalandı.



Ferrari'nin Fin pilotu Kimi Raikkonen, 2009 sezonunda kullanacağı yeni aracı F60'ı, Bahreyn'deki Sakhir Pisti'nde test ederken, araçta problem meydana geldi.



Sorunun, aracın Kinetik Enerji Geri Dönüşüm Sistemi'nin (KERS) soğutma düzeninde oluştuğu tespit edilirken, Raikkonen, aracın tamir edildiği servis alanında 3 saatten fazla beklemek zorunda kaldı.



Ferrari'den yapılan açıklamada, "Olaya, pozitif bakacak olursak, servis alanı ekibi, KERS'de meydana gelebilecek daha sonraki sorunlar için deneyim kazanmış oldu" denildi.



İtalya takımının, ilk kez F60'da kullandığı ve zorunlu olmayan KERS, aracın performansını etkilemeden, karbondioksit salınımını düşürüyor.

