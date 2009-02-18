T24 LogoT24 Logo
Spor

F60'dan kötü prova

Formula 1'de geçen sezonun markalar şampiyonu Ferrari'nin yeni aracı F60 arızalandı.

18 Şubat 2009 02:00

Formula 1'de geçen sezonun markalar şampiyonu Ferrari'nin yeni aracı F60 arızalandı.

Ferrari'nin Fin pilotu Kimi Raikkonen, 2009 sezonunda kullanacağı yeni aracı F60'ı, Bahreyn'deki Sakhir Pisti'nde test ederken, araçta problem meydana geldi.

Sorunun, aracın Kinetik Enerji Geri Dönüşüm Sistemi'nin (KERS) soğutma düzeninde oluştuğu tespit edilirken, Raikkonen, aracın tamir edildiği servis alanında 3 saatten fazla beklemek zorunda kaldı.

Ferrari'den yapılan açıklamada, "Olaya, pozitif bakacak olursak, servis alanı ekibi, KERS'de meydana gelebilecek daha sonraki sorunlar için deneyim kazanmış oldu" denildi.

İtalya takımının, ilk kez F60'da kullandığı ve zorunlu olmayan KERS, aracın performansını etkilemeden, karbondioksit salınımını düşürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24