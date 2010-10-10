-F1'DE 16. YARIŞIN GALİBİ VETTEL SUZUKA (A.A) - 10.10.2010 - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı olan Japonya Grand Prix'sini, Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel kazandı. Japonya'nın Mie kentinde 5 bin 807 metre uzunluğundaki Suzuka Pisti'nde, 53 tur üzerinden yapılan yarışa ilk sırada (pole position) başlayan Vettel, mücadeleyi 1 saat 30 dakika 27.323 saniyede tamamladı. Bu sezonki üçüncü galibiyetine ulaşan Alman pilot, Malezya ve Avrupa Grand Prix'lerini de ilk sırada bitirmişti. Mücadele ikinciliği, Vettel'in takım arkadaşı Avustralyalı Mark Webber elde ederken, yarışın üçüncüsü ise iki dünya şampiyonluğu bulunan, Renault'nun İspanyol pilotu Fernando Alonso oldu. Yarışa ikinci cepte başlayan Webber'in İspanya, Monaco, İngiltere ve Macaristan, dördüncü sırada başlayan Alonso'nun da Bahreyn, Almanya, İtalya ve Singapur olmak üzere 4'er grand prix birincilikleri bulunuyor. Avustralya ve Çin Grand Prix'lerinin galibi McLaren'ın İngiliz pilotu Jenson Button'ın dördüncü sırada tamamladığı mücadelede, Türkiye, Kanada ve Belçika yarışlarının galibi McLaren'ın İngiliz pilotu Lewis Hamilton, finişi beşinci sırada görebildi. Üç yıl aradan sonra pistlere yeniden dönen ve 7 dünya şampiyonluğu bulunan, Mercedes'in Alman pilotu Michael Schumacher'in 6. sırada bitirdiği yarışta Sauber'in Japon pilotu Kamui Kobayashi yedincilikle, takım arkadaşı Alman Nick Heidfeld de sekizincilikle yetindi. Williams-Cosworth'den Nico Hulkenberg, Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa, Renault'dan Vitaly Petrov ve Force India'dan Vitantonio Liuzzi, kaza geçirip yarış dışı kalan pilotlar oldu. Öte yandan, Formula 1 yetkilileri, dün yapılması beklenen sıralama turlarını, şiddetli yağış nedeniyle bugüne erteledi. Formula 1'de sıralama turları, son olarak 2004 yılında, şiddetli fırtına nedeniyle yine Japonya Grand Prix'sinde vaktinde yapılamamıştı.