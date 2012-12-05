T24 LogoT24 Logo
Spor

F1 Türkiye'ye geri mi dönüyor?

Formula 1'in patronu Bernie Ecclestone, dün yaptığı açıklamada Türkiye Grand Prix'sinin yeniden takvime dahil olabileceğini belirtti.

05 Aralık 2012 19:45

Bernie Ecclestone ile İstanbul Park’ın işletmesini alan Vural Ak, F1’in yeniden Türkiye’ye dönmesi için her konuda anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Devletin ödeyeceği yaklaşık 13 milyon dolarla ilgili son sözü Başbakan Erdoğan söyleyecek.  

Dünyanın en çok izlenen motorsporları organizasyonu olan Formula 1’de 2011 yarışından sonra parada anlaşılamadığı için Türkiye Grand Prix’i takvimden çıkartılmıştı.

Ancak Formula 1’in patronu Bernie Ecclestone, dün yaptığı açıklamada Türkiye Grand Prix’sinin New Jersey’nin yerine yeniden takvime dahil olabileceğini belirtmiş ve “Planlanan New Jersey yarışı 2013 takviminden çıkartılıp 2014’e ertelendiği için boşluğu Türkiye ile doldurulabiliriz” demişti.

 

Tek sorun para ve az seyirci

 

İstanbul Park’ın 10 yıllığına işletmesini 125 milyon dolara alan Intercity’nin sahibi Vural Ak da Formula'nın Türkiye’ye dönmesi için Ecclestone’ye teklif yaptığını ve büyük olasılıkla anlaşmayı Dünya Konseyi’ne katılmak için İstanbul’a gelen Ecclestone ile yapacağı görüşmede karara bağlayacaklarını söylemişti.

Ak, Ecclestone’nin de F1’in Türkiye’ye dönmesini istediğini tek sorunun para ve az seyirci olduğunu belirterek şu açıklamayı yapmıştı:

“Türk hükümeti 13.5 milyon dolar veriyordu, Ecclestone 26 milyon dolar isteyince anlaşma sağlanamamıştı. Bu konuda orta yol bulacağız, 20 milyon dolara yakın bir fiyata bağlayacağımıza inanıyorum. Ecclestone’ye ayrıca 60 bin seyirci garantisi de vereceğim.”

Ak ile Ecclestone'un bu sabah yaptığı görüşmenin ardından da büyük organizasyonun tekrar Türkiye'ye dönme kararı çıktı. Konuyla ilgili son sözü ise Başbakan Erdoğan söyleyecek.

ETİKETLER

f1grand prixistanbul park

İlgili Haberler

Formula 1 pisti eski bankacının

İstanbul MC Yarış Sporları LTD Şirketi temsilcisi Adem Moğol, 'İstanbul Park'ı, Ortadoğu'nun en büyük spor kompleksi haline getireceğiz' dedi

Formula 1'in varisi Ecclestone'dan eski sevgili itirafı!

Ecclestone: Belki klişe gelecek ama karşımdaki erkeğin beni güldürmesini isterim. Omar tam da böyle bir erkekti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24