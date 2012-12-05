F1 Türkiye'ye geri mi dönüyor?

Bernie Ecclestone ile İstanbul Park’ın işletmesini alan Vural Ak, F1’in yeniden Türkiye’ye dönmesi için her konuda anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Devletin ödeyeceği yaklaşık 13 milyon dolarla ilgili son sözü Başbakan Erdoğan söyleyecek.

Dünyanın en çok izlenen motorsporları organizasyonu olan Formula 1’de 2011 yarışından sonra parada anlaşılamadığı için Türkiye Grand Prix’i takvimden çıkartılmıştı.

Ancak Formula 1’in patronu Bernie Ecclestone, dün yaptığı açıklamada Türkiye Grand Prix’sinin New Jersey’nin yerine yeniden takvime dahil olabileceğini belirtmiş ve “Planlanan New Jersey yarışı 2013 takviminden çıkartılıp 2014’e ertelendiği için boşluğu Türkiye ile doldurulabiliriz” demişti.

Tek sorun para ve az seyirci

İstanbul Park’ın 10 yıllığına işletmesini 125 milyon dolara alan Intercity’nin sahibi Vural Ak da Formula'nın Türkiye’ye dönmesi için Ecclestone’ye teklif yaptığını ve büyük olasılıkla anlaşmayı Dünya Konseyi’ne katılmak için İstanbul’a gelen Ecclestone ile yapacağı görüşmede karara bağlayacaklarını söylemişti.

Ak, Ecclestone’nin de F1’in Türkiye’ye dönmesini istediğini tek sorunun para ve az seyirci olduğunu belirterek şu açıklamayı yapmıştı:

“Türk hükümeti 13.5 milyon dolar veriyordu, Ecclestone 26 milyon dolar isteyince anlaşma sağlanamamıştı. Bu konuda orta yol bulacağız, 20 milyon dolara yakın bir fiyata bağlayacağımıza inanıyorum. Ecclestone’ye ayrıca 60 bin seyirci garantisi de vereceğim.”

Ak ile Ecclestone'un bu sabah yaptığı görüşmenin ardından da büyük organizasyonun tekrar Türkiye'ye dönme kararı çıktı. Konuyla ilgili son sözü ise Başbakan Erdoğan söyleyecek.