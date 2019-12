F1 pilotları Singapur'da gece yarışacak

Singapur, hafta sonu ilk gece yarışına ev sahipliği yapacağı grand prix ile Formula 1 tarihindeki yerini almaya hazırlanıyor. 10 takımdan 20 sürücü, 5,067 kilometre uzunluğunda, 1,500 projektörün aydınlatacağı sokak pistinde heyecanlı bir mücadeleye çıkacak.



F1'de gece yarış fikrini üç yıl önce gündeme getiren Bernie Ecclestone, Singapur GP hakkındaki yorumunda, "Bu yarış, Formula 1'in Asya'da patlama zamanı olacak" ifadesini kullandı. Sadece Singapurlu Formula 1 severler değil, deniz aşırı ülkelerden de yaklaşık 40 bin izleyici bu tarihi anın heyecanını yaşamak için buraya gelecek. Şu an biletleri tükenen grand prix'yi gece olmasından dolayı Avrupalı seyirciler de gündüz vaktinde izleme imkanına sahip olacak.



Lewis Hamilton'ın hafta içinde yaptığı açıklamada, gece yarışından endişe edilecek bir durum olmadığını söylemesine rağmen bazı sürücüler yağmur yağma ihtimaline karşı endişelerini dile getirmeye devam ediyor.



Daha önce kariyerlerinde hiç gece yarışına çıkmayan pilotlar Cuma günü yerel saatle 19.00'de ilk serbest antremanlara başlayacak ve 21.30'da ikinci seans sona erecek. Sıralamalar ise 22.00'de başlayacak. Yarışın başlama saati ise 20.00 olacak. Böylece Avrupalı Formula 1 severler için hafta sonu programındaki saatlerde bir değişiklik olmayacak.



Bu arada ekonomistler sokak pistinin yarışa hazır hale getirilmesi için harcanan 110 milyon doların, bölge ekonomisine geri dönüşünün kısa sürede olmayacağı tahmininde bulundu. Ancak Singapur, F1 yarışıyla bölgeyi "Asya'nın Monaco'su" haline çevirmeyi ve süper varlıklı isimleri ülkeye çekerek şehir devletin çehresini değiştirmeyi amaçlıyor.



Pistin teknik özellikleri



Aydınlatma sistemi pistin her tarafında yaklaşık olarak 3000 lux civarında bir ışık şiddetini sağlayacak, bu ışıklandırma sistemi yüksek çözünürlüklü televizyon yayını için gerekli olan bir şart. Bir kıyaslama yapmak gerekirse; bütün bir yarış boyunca pistin üzeri bir futbol stadyumundan yaklaşık 4 kat daha aydınlık olacak. Pist harici kısımlar ise pilotlardaki göz yanılmalarını önlemek için yaklaşık 1000 lux şiddetinde aydınlatılacak.



Işıklandırma sistemini taşımak için her 32 metrede bir olmak üzere, toplam 230 ana taşıyıcı çelik direk kullanılacak. Boyları 8 ile 12 metre arasında değişen direklerin üretim yeri de Singapur. Ana çelik direklerin üzerinde ise aydınlatma projektörlerini taşımak üzere, üretimi İtalya’da yapılacak olan ve toplam uzunluğu 6300 metreyi bulan alüminyum kafes sistemi bulunmakta. Aydınlatma projektörleri ise her 4 metrede bir ve pilotun gözünü almaması için tam olarak dik konumda aşağıya doğru konumlandırılmış.



Projektörlerin üreticisi ise Philips firması. Her bir projektör 2000 watt gücünde ve 220.000 lümen aydınlatma yapabilecek kapasiteye sahip. Yarış esnasında toplam kullanılacak projektör sayısı ise 1602. Aydınlatma sistemi pistin sadece tek tarafına monte edilecek olup, sistemde toplam 110.000 metre güç kablosu ve 27.000 metre fiber optik kablo kullanılacak. Sistemin toplam maliyeti ise yaklaşık olarak 5 milyon Dolar civarında ve bundan sonraki 5 yıl boyunca da kullanılması planlanıyor. Montajına 2008 Mayıs sonunda başlanan sistemin bitirilmesi öngörülen tarih ise 31 Ağutos 2008.



SİSTEMİN ENERJİ İHTİYACI NASIL SAĞLANACAK



Yarış sırasında, bir anda projektörlerin sönmesi ve etrafın birden kararıvermesi kimsenin düşünmek istemediği bir durum. Bu nedenle de Singapur GP’si için sıkı bir enerji destek sistemi kurulmuş durumda. Sistemin yarış anında çekeceği toplam güç 3.200 kilowatt civarında. Yetkililer Singapur yerleşim bölgesinin elektrik şebekesine güvendiklerini bildirseler de, hiçbir şeyi şansa bırakmamak için sistem için gerekli olan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla bir jeneratör sistemi tasarladılar.



Sistem toplam olarak 12 jeneratör ve her bir jeneratörün beslediği sistemi beslemek için anında devreye girebilecek olan yedek 12 jeneratörden oluşuyor. Yarış anında oluşabilecek herhangi bir aksaklığa karşılık, yan yana bulunan her iki projektör çifti farklı jeneratörlerden besleniyor. Jeneratörlerin bulunduğu bölge sabotaj ihtimaline karşı çok sıkı güvenlik altında bulunacak. Jeneratörlerde ses izolasyonu sağlanarak, yarış sırasında herhangi bir şekilde rahatsızlık yaratması önlenecek. Jeneratör sisteminin tüm datası (yakıt seviyesi, frekans, voltaj, akım, sıcaklık, vs.) fiber optik kablolarla pit alanında bulunan merkeze gönderilecek ve her bir jeneratör çifti için görevlendirilmiş olan ayrı bir mühendis tarafından devamlı olarak kontrol edilerek tüm bilgiler yedeklenecek.