F1 İstanbul Grand Prix'i heyecanı başlıyor

T24 -

İstanbul Park Pisti'nde 3 gün sürecek organizasyonda, cumartesi günü saat 14.00'de sıralama turları, pazar günü de saat 15.00'te 58 turluk yarış yapılacak.Organizasyonda, Formula 1'in yanı sıra GP2, GP3 ve Porsche GT3 Cup yarışları da gerçekleştirilecek.08.45 - Porsche GT3 Cup antrenman turları10.00 - Formula 1 ilk antrenman turları11.55 - GP2 antrenman turları12.45 - Porsche GT3 Cup sıralama turları14.00 - Formula 1 ikinci antrenman turları16.00 - GP2 sıralama turları17.00 - GP3 antrenman turları

29 Mayıs Cumartesi:

09.45 - GP3 sıralama turları

11.00 - Formula 1 üçüncü antrenman turları

12.25 - Porsche GT3 Cup ilk yarış (12 tur)

14.00 - Formula 1 sıralama turları

15.40 - GP2 ilk yarış (32 tur)

17.20 - GP3 ilk yarış (15 tur)



30 Mayıs Pazar:

09.25 - Porsche GT3 Cup ikinci yarış (12 tur)

10.25 - GP3 ikinci yarış (15 tur)

11.35 - GP2 ikinci yarış (23 tur)

15.00 - Formula 1 yarış (58 tur)







Bayrakların anlamı

Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 yarışlarında, pilotlar kullanılan değişik renkteki bayraklarla uyarılıyor.



Formula 1'de kullanılan bayraklar ve anlamları şöyle:



Damalı bayrak: Yarışın sona erdiğini belirtir. İlk 3 araca sallanan bu bayrağı sadece yarış direktörü veya onun tayin edeceği kişi kullanabilir.



Sarı bayrak: Pistte tehlike var anlamına gelir. Pilot için bir tane sallanan bayrak ''yavaşla'', iki tane sallanan ise ''Her an durmaya hazır ol'' anlamındadır.



Kırmızı bayrak: Yarışın durdurulduğunu belirtir. Kaza sonucu pistte bir aracın kalmış olması veya yarışın devam etmesinin tehlikeli olduğunu anlatır. Pilotlar bu bayrağı gördüklerinde yavaş bir şekilde pite dönmek zorundadır.



Mavi bayrak: Hem tur bindirilen, hem de yarışan araçlara gösterilir. Tur bindirilecek aracın arkadan gelen araca yol vermesi şarttır.



Siyah bayrak: Diskalifiye durumunu belirtir. Araç numarası ile birlikte kullanılır.



Yeşil bayrak: Bir önceki pozisyonda gösterilen herhangi bir renkteki işaret bayrağının artık devre dışı kaldığını belirtmek için kullanılır.



Sarı-kırmızı çizgili bayrak: Pistin kaygan olduğunu belirtir.



Siyah-beyaz bayrak: Sportmen olmayan bir davranış yapıldığını belirtir. Araç numarasıyla birlikte kullanılır ve diskalifiyeden önceki uyarıdır.



Ortası turuncu siyah-bayrak: Aracın mekanik bir problemi olduğunu ve hemen pit alanına girmesi gerektiğini anlatır.



Beyaz bayrak: Pistte yavaş hareket eden bir aracın olduğunu belirtir.







Yarışlar sırasında pilotlar ortalama 2 kilo kaybediyor

Formula 1'de, pilotlar yarışlar sırasında ortalama 2 kilo kaybediyor.



Pilotlar ayrıca sıcak bir pistte ortalama 1.5 litre sıvı kaybına uğruyor.



57 yıldır gerçekleştirilen Formula 1 yarışlarına ilişkin bazı ayrıntılar şöyle:



-Formula 1 araçlarının ulaştığı en yüksek hız 375 kilometre ve bu hız ancak İtalya'nın Monza pistinde yapılabiliyor.



-Bir Grand Prix sırasında araçların fren diskleri ve pedalları bin derecelik ısıya ulaşabiliyor.

-Formula 1 araçları saatte 200 kilometre hıza ulaşma ve tekrar durma noktasına sadece 7 saniyede varabiliyor.



-Araçlar 200 kilometre hızdan durma noktasına 1.9 saniye içinde ulaşıyor.





Webber üstünlüğünü koruyabilcek mi?



İstanbul Park'ta yapılacak Formula 1'de, geride kalan 6 yarışta Red Bull Racing takımı rakiplerine üstünlük kurdu.



Red Bull Racing pilotları 6 yarışın 3'ünde birincilik kürsüsüne çıkarken, 2 kez McLaren Mercedes, 1 kez de Ferrari pilotları kürsünün en üst basamağına yerleşti.



Red Bull Racing'in Avustralyalı pilotu Mark Webber son 2 yarışta İspanya ve Monaco'da birinci olurken, Sebastian Vettel ise Malezya Grand Prix'sinin galibi oldu.



Son dünya şampiyonu İngiliz Jenson Button, Avustralya ve Çin'de mutlu sona ulaşırken, Fernando Alonso ise yeni takımı Ferrari ile Bahreyn'deki ilk yarışın galibi oldu.







Erdoğan: Büyük memnuniyat duyuyorum

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Formula 1 yarışlarına İstanbul'un bir kez daha ev sahipliği yapmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.



Erdoğan, yarın antrenman turlarıyla başlayacak Türkiye Grand Prix'sinin resmi dergisinde yer alan yazısında, ''Dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Formula 1 yarışlarına, İstanbul'un bir kez daha ev sahipliği yapmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Farklı coğrafyalardan, farklı kültürlerden pek çok insanın Formula 1 vesilesiyle 'Medeniyetler İttifakı'nın bu sembol şehrinde, 2010 Avrupa Kültür Başkenti'nde buluşmasını son derece anlamlı bulduğumu ifade etmek istiyorum'' dedi.



Formula 1'in sportif bir etkinlik olmanın yanında, teknolojik yeniliklerin sergilendiği üst düzey bir uluslararası platform olarak da son derece önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayan Başbakan Erdoğan, ''İnanıyorum ki, Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, hem yarışların yapılacağı İstanbul Park pistiyle hem de organizasyondaki kusursuzluğuyla bir kez daha bütün dünyanın takdirini kazanacaktır'' ifadelerini kullandı.







İstanbul'un yıldızı Massa

İlki 2005 yılında yapılan Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde geride kalan 5 yarış sonunda en başarılı pilot 3 kez birincilik kürsüsüne çıkan Brezilyalı Felipe Massa, en iyi takım ise Ferrari oldu.

İstanbul'daki yarışlara adeta ambargo koyan Ferrari pilotu Felipe Massa, İstanbul Park'ta 2006, 2007 ve 2008'de 3 yıl üst üste birincilik kürsüsüne çıktı.



2005'teki ilk Türkiye Grand Prix'sinde McLaren Mercedes adına yarışan, Fin pilot Kimi Raikkonen birinci olurken, geçen yılki son yarışta ise Brawn GP'nin İngiliz pilotu Jenson Button ilk sırayı elde etti.







Massa ilk birinciliği İstanbul'da aldı

İstanbul Park'ta 2005 yılındaki ilk yarışta McLaren Mercedes adına yarışan Fin pilot Raikkonen, 1.24.34.254'lük derecesiyle ilk sırayı elde ederken, 2006'da Felipe Massa kariyerindeki ilk birinciliği 1.28.51.082'lik derecesiyle aldı.



Massa, 2008'de 1.26.42.161'lik derecesiyle İstanbul Park'ta üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşırken, 2009'da da 1.26.49.451 ile yine birinci olup İstanbul'da ''Hat Trick'' yaptı.



İstanbul'daki son yarışı ise 1.26.24.848'lik derecesiyle Brawn GP pilotu Jenson Button kazandı.





Alonso ve Hamilton'ın birinciliği yok

2005 ve 2006'da dünya şampiyonu İspanyol Fernando Alonso ile 2008'in dünya şampiyonu Lewis Hamilton, İstanbul Park Pisti'nde geride kalan 5 yarışta birincilik elde edemedi.



Alonso, İstanbul'daki ilk 2 yarışı 2. sırada tamamlarken, 2007'de 3., 2008'de ise 6. oldu. Son 3 yıldır Formula 1'de yarışan Hamilton ise 2007'de 5., 2008'de 2. sırayı alırken, geçen yıl ise ancak 13. olabildi.







İstanbul'dan en çok puan çıkaran pilotlar

İstanbul'da geride kalan 5 yarışta en çok puan çıkaran pilot Brezilyalı Felipe Massa oldu.



İstanbul'da 3 birincilik, 1 kez de 6.'lık elde eden Massa toplam 33 puan çıkarırken, bu sene Ferrari adına yarışan İspanyol Fernando Alonso ise 2 ikincilik, 1 üçüncülük, 1 de altıncılık elde ederek toplam 25 puanla en çok puan çıkaran ikinci pilot olarak dikkati çekti.



Bu sene yarışmayan Fin pilot Kimi Raikkonen 24 puanla 3., Jenson Button ise 20 puanla 4. sırada yer aldı.





9 pilot podyuma çıktı

İstanbul Park'taki 5 yarışta toplam 9 pilot podyum sevinci yaşadı.



Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Jenson Button, Mark Webber ve Sebastian Vettel İstanbul Park'ta podyuma çıkmayı başardı. Bu pilotlar içinde sadece Raikkonen ile Montoya bu yılki yarışta yer almayacak.







Özerdim: Türkiye Grand Prix'ine hazırız

İstanbul Park Genel Müdürü Bülent Özerdim, yarın antrenman turlarıyla başlayacak olan Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine tamamen hazır olduklarını söyledi.



Bülent Özerdim, İstanbul Park Pisti'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, pistteki tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, ''Tüm sistem çalışıyor. Takımlar ve pilotlar da piste gelmeye başladı. Yarını heyecanla bekliyoruz'' dedi.



Padok ve garajların hazır hale getirildiğini kaydeden Özerdim, ''Tribünler, VIP alanları, localar da hazır durumda. Bugün FIA ve TOSFED ile birlikte pistteki kontrolleri de yaptık. Her şeyiyle hazırız'' diye konuştu.





100 bin seyirciyi aşmak istiyoruz

Özerdim, bu yılki Grand Prix'de 3 günde 100 bin seyirciyi aşacaklarına inandığını söyledi.



Bu yıl bilet fiyatlarında düzenlemeler yapıldığını kaydeden Özerdim, ''Bilet satışında şu anda geçen yılın yüzde 30 üzerindeyiz. Bu çok iyi rakam. Kriz senesini düşüşle atlatıp, yeniden eski seviyeleri yakalamak sevindirici. Hafta sonunda 100 binin üzerinde seyirci bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.







Türkiye Grand Prix'i devam edecek mi?

Özerdim, Türkiye Grand Prix'sinin devam edip etmeyeceği sorusuna şöyle yanıt verdi:



''Türkiye Grand Prix'si için yapılan 7 yıllık ilk anlaşma var. 2011 son yarış olarak görülüyor ve henüz yeni bir anlaşma yapılmadığı için spekülasyonlar ortaya çıkıyor. 2012 ve sonrası için görüşmeler devam ediyor. Türkiye Hükümeti ve Formula 1 arasında yapılıyor bu görüşmeler. Gelişmeler pozitif. İki tarafın da Türkiye'de kalması yönünde istekleri var. Böyle büyük bir organizasyonun doğru şart ve koşullarda Türkiye'de kalmasından yanayız. Formula 1 yönetimi de uzun vadede Türkiye'nin potansiyelinin farkında. Ecclestone'un da açıklamaları var. Şu anda görüşmeler devam ediyor, spekülasyon yapılacak negatif bir veri yok. Pozitif ve olumlu bir şekilde ileriyi düşünmek istiyoruz.''





Pilotlardan esprili toplantı

F1 pilotları, futbolda Güney Afrika'da yapılacak Dünya Kupası'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Park pistinde, FIA'nın düzenlediği resmi basın toplantısına Mercedes GP'nin Alman pilotu Michael Schumacher, Red Bull takımının Avustralyalı pilotu Mark Webber, Williams takımının Brezilyalı pilotu Rubens Barrichello, Lotus takımının İtalyan sürücüsü Jarno Trulli ve HRT takımının Hintli pilotu Karun Chandhok katıldı.



Avustralyalı Webber, önce "Avustralya, Dünya Kupası'na katılıyor mu" diye Schumacher'e sorarken, ardından zorlu bir grupta yer aldıklarını, Almanya ile yapacakları maçtan da beraberlikle ayrılacaklarını söyledi.



Michael Schumacher de Webber'e, "Üzgünüm, sizi yeneceğiz. Almanya geçmişte iyi sonuçlar aldı. Güney Afrika'da da finale çıkacağımıza inanıyorum. Bazı yıldız oyuncularımız sakat ama yine de iyi oyuncularımız var" diye konuştu.



Webber ve Schumacher'den sonra söz alan Brezilyalı Rubens Barrichello, eliyle iki pilotu gösterip, "Ben ikiniz adına da üzgünüm. Güney Afrika'da büyük bir şov yaşanacak ve Brezilya kupayı alacak" diyerek iddialı konuştu.



İtalyan Trulli de Dünya Kupası'nı en son kendilerinin aldığını hatırlatarak, "Bunu tekrarlamak kolay olmayacak. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri Güney Afrika'da gerçekleşecek. Biz de izlemeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.





Burada yarışmak çok heyecan verici

Mercedes GP'nin efsanevi pilotu Michael Schumacher, 2005 ve 2006 yıllarında Ferrari ile yarıştığı İstanbul Grand Prix'sinin oldukça heyecanlı olacağını sandığını söyledi.



Kariyerinde yarış kazanamadığı pist sayısı oldukça az olan Michael Schumacher, İstanbul Park Pisti'nin de bunların arasında olduğu hatırlatılarak yöneltilen bir soruya, ''Ben 16 yıldır yarışıyorum ve çeşitli pistlerde çok fazla sayıda yarışa çıktım. Burada iki kez yarıştım. İstanbul'u da listeme eklemek istiyorum. Bunun için çaba sarf edeceğim. Kendimizi giderek geliştirdik. Burada kazanmak istiyoruz'' yanıtını verdi.

















