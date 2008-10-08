F1 İstanbul 7 Haziran'da



F1 Dünya Şampiyonası'nda Kanada Grand Prix'si, 2009 takviminden çıkarıldı.



Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (FIA) yapılan açıklamada, Kuzey Amerika'da yapılan tek Formula 1 yarışı olan Kanada Grand Prix'sinin, 2009 yarış takviminden çıkarıldığı bildirildi. Açıklamada, Kanada'nın yerine, Abu Dabi Grand Prix'sinin yapılacağı belirtilirken, Türkiye Grand Prix'i 7 Haziran olarak açıklandı.



1978 yılından bu yana Montreal Pisti'nde yarışlara ev sahipliği yapan

Kanada, 1987 yılından sonra ilk kez takvimden çıkarıldı. Geçen sezon da ABD Grand Prix'si takvimden çıkarılmıştı.



Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda gelecek yılın programı şöyle:



Tarih Yarış adı Pist adı

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29 Mart Avustralya Grand Prix Melbourne

5 Nisan Malezya Grand Prix Sepang

19 Nisan Bahreyn Grand Prix Manama

10 Mayıs İspanya Grand Prix Barcelona

24 Mayıs Monaco Grand Prix Monaco

7 Haziran Türkiye Grand Prix İstanbul

21 Haziran İngiltere Grand Prix Silverstone

28 Haziran Fransa Grand Prix Magny-Cours

12 Temmuz Almanya Grand Prix Hockenheim

26 Temmuz Macaristan Grand Prix Budapeşte

23 Ağustos Avrupa Grand Prix Valencia

30 Ağustos Belçika Grand Prix Spa

13 Eylül İtalya Grand Prix Monza

27 Eylül Singapur Grand Prix Singapur

11 Ekim Japonya Grand Prix Fuji

18 Ekim Çin Grand Prix Şangay

1 Kasım Brezilya Grand Prix Sao Paulo

15 Kasım Abu Dabi Grand Prix Abu Dabi



