F1 İstanbul 7 Haziran'da

F1 Dünya Şampiyonası'nda Kanada Grand Prix'si, 2009 takviminden çıkarıldı.
Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (FIA) yapılan açıklamada, Kuzey Amerika'da yapılan tek Formula 1 yarışı olan Kanada Grand Prix'sinin, 2009 yarış takviminden çıkarıldığı bildirildi. Açıklamada, Kanada'nın yerine, Abu Dabi Grand Prix'sinin yapılacağı belirtilirken, Türkiye Grand Prix'i 7 Haziran olarak açıklandı.
1978 yılından bu yana Montreal Pisti'nde yarışlara ev sahipliği yapan
Kanada, 1987 yılından sonra ilk kez takvimden çıkarıldı. Geçen sezon da ABD Grand Prix'si takvimden çıkarılmıştı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda gelecek yılın programı şöyle:
Tarih Yarış adı Pist adı
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29 Mart Avustralya Grand Prix Melbourne
5 Nisan Malezya Grand Prix Sepang
19 Nisan Bahreyn Grand Prix Manama
10 Mayıs İspanya Grand Prix Barcelona
24 Mayıs Monaco Grand Prix Monaco
7 Haziran Türkiye Grand Prix İstanbul
21 Haziran İngiltere Grand Prix Silverstone
28 Haziran Fransa Grand Prix Magny-Cours
12 Temmuz Almanya Grand Prix Hockenheim
26 Temmuz Macaristan Grand Prix Budapeşte
23 Ağustos Avrupa Grand Prix Valencia
30 Ağustos Belçika Grand Prix Spa
13 Eylül İtalya Grand Prix Monza
27 Eylül Singapur Grand Prix Singapur
11 Ekim Japonya Grand Prix Fuji
18 Ekim Çin Grand Prix Şangay
1 Kasım Brezilya Grand Prix Sao Paulo
15 Kasım Abu Dabi Grand Prix Abu Dabi