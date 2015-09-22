F1 efsanesi Schumacher, 45 kiloya kadar düştü

Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher'in 45 kiloya kadar düştüğü ortaya çıktı. 2013 yılı sonunda geçirdiği kayak kazasının ardından komaya giren ve ardından İsviçre'deki evinde istirahate çekilen Alman eski pilotun durumuyla ilgili son gelişme Mayıs ayında duyulmuştu.

Milliyet'te yer alan habere göre, rehabilitasyon sürecinin ardından iyileşmesinde hızlanma beklenen Schumacher'in, aradan geçen süreçte ilerleme kaydedemediği bildirildi. Efsane sporcunun iyileşme süreci için "Hayal kırıklığı yaratan yavaşlıkta" yorumu yapıldı.

'Konuşamıyor'

29 Aralık 2013 tarihinden bu yana yaşam savaşı veren Michael Schumacher için kendisine yakın bir kaynaktan elde edilen bilgiler, İngiliz basınınca şu şekilde verildi:

"Michael Schumacher'n gelişimi acı verici derecede yavaş. Artık ancak bir mucize kendisini kurtarabilir. Şu an 45 kiloya kadar düştü. Yürüyemiyor ve konuşamıyor. Çevresiyle ilgili farkındalık da alt düzeyde".

Öte yandan Fransa'dki Grenoble hastanesinde altı aylık süreçte Schumacher'in tedavisinde görev alan Dr. Francois Payen'in bazı ilerlemeler görmek için en az üç yıl beklemek gerekebileceği yönünde yorumda bulunduğu belirtildi. Michael Schumacher, F1 kariyeri boyunca yaklaşık 75 kiloydu.