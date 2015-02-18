F klavyede şapkalı harf ve TL olacak

AKP Ar-Ge’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, Ar-Ge Başkanlığı olarak Türk Standartları Enstitüsü’nden, “F” klavye üzerindeki “alt, cmd” gibi işaretlerin Türkçe olmasını, şapkalı harflerin bir tuşla yazılabilmesini, TL ambleminin de klavyede yer almasını istediklerini bildirdi.

Milliyet’te yer alan habere göre, Ekrem Erdem, Ar-Ge Başkanlığı olarak TSE’ye F klavye için son teknolojik gelişmeleri dikkate alarak yeni bir standart geliştirilmesi önerisinde bulunduklarını belirterek, TSE’de F klavye üzerinde bir çalışma grubu oluşturulduğunu bildirdi. Erdem, şöyle konuştu:

“Klavye üzerindeki ‘alt, cmd’ gibi işaretlerin de Türkçe olmasını, şapkalı harflerin de bir tuşla yazılabilmesini istiyoruz. Klavye üzerinde euro’nun, doların amblemi var ama TL’nin amblemi yok. Bunun da konulmasını talep ediyoruz. Son teknolojik gelişmeleri de dikkate alarak en mükemmel çalışmayı hazırlayalım diyoruz. Bizim Ak Parti Ar-Ge Başkanlığı olarak böyle bir talebimiz oldu.”

F klavyenin avantajları

TSE’deki çalışma grubunda yer alan uzmanların, bir standart geliştirip bunu ilan edeceklerini anlatan Erdem, “Buna itirazlar olabilecek. Bizim görmediğimizi başka kurum görmüş olabilir” diye konuştu.

Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı da olan Erdem, Q klavyenin yazma hızını yavaşlatan bir harf dizilimi bulunduğunu, F klavyenin ise Türkçe için geliştirildiğini söyledi.

Hızlı yazmak için en uygun kelime dizilişinin F klavyede yer aldığına işaret eden Erdem, “Bunun en önemli delili BM’ye bağlı Intersteno yarışmalarının tartışmasız şampiyonlarının Türkler olması” dedi.

‘Çocuklara öğretin’

F klavyenin 10 parmakla ekrana bakmadan yazmaya olanak vermesinin, göz sağlığını koruduğunu, refleksleri geliştirerek ortopedik sorunların önüne geçtiğini anlatan Erdem, şunları söyledi:

“F klavye zekayı da geliştiriyor. İki elle yazıldığında beynin her iki tarafı aynı anda çalıştığından çocukların zekasının gelişmesinde büyük etkisi var. Bu nedenle özelikle erken yaşta çocuklara 10 parmakla yazı yazmanın öğretilmesi gerekli.”