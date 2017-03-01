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Kültür-Sanat

!f İstanbul'da Kısa Film Ödülü'nü kazanan Nebile Hanım'ın Solucandeliği'nin fragmanı

Pınar Yorgancıoğlu'nun yönettiği filmde Nebile Hanım'ı Jale Arıkan oynuyor

01 Mart 2017 18:43

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nde Türkiye'den Kısalar İzleyici Ödülü, Pınar Yorgancıoğlu'nun yönettiği Nebile Hanım'ın Solucandeliği'ne verildi. 

Nazlı Eray'ın yapıtından uyarlanan filmde Nebile Hanım'ı, başrolünü üstlendiği Zerre'deki performansıyla Moskova Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü de kazanan Jale Arıkan oynadı. Filmde Türk asıllı Alman aktör Tim Seyfi, Judith HoerschYaşar ÇetinSelin Kavak da rol aldı.27 kısa filmin gösterildiği !f İstanbul Türkiye'den Kısalar  İzleyici Ödülleri'nde Rûken Tekeş'in Heverk'i (Çember) ikinci, Pınar Öğünç'ün Evbark'ı üçüncü oldu.

Fragman: Nebile Hanım'ın Solucan Deliği / Mrs. Nebile's Wormhole

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