!f İstanbul uzuyor!

Tüm hafta boyunca şehri ödüllü filmler, keyifli etkinlikler ve renkli partilerle hareketlendiren !f İstanbul devam ediyor.



!f İstanbul kapsamında gösterilen filmleri kaçıranlar Emek Sineması'nda gerçekleşecek ek gösterimlere bilet alabilirler.



!f İstanbul ek gösterimleri



23 Şubat Pazartesi

19:00 / Yngve'yi Seven Adam / The Man Who Loved Yngve

21:30 / Tokyo!



24 Şubat Salı

19:00 / Nick and Norah'ın Bitmeyen Şarkıları / Nick and Norah's Infinite Playlist

21:30 / Franklyn



25 Şubat Çarşamba

19:00 / Şampiyon / The Wrestler

21:30 / Religulous / İlahi Komedi



26 Şubat Perşembe

19:00 / The Burning Plain

21:30 / Synecdoche NY