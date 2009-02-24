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Kültür-Sanat

!f İstanbul uzuyor!

Tüm hafta boyunca şehri ödüllü filmler, keyifli etkinlikler ve renkli partilerle hareketlendiren !f İstanbul devam ediyor.

24 Şubat 2009 02:00

Tüm hafta boyunca şehri ödüllü filmler, keyifli etkinlikler ve renkli partilerle hareketlendiren !f İstanbul devam ediyor.

!f İstanbul kapsamında gösterilen filmleri kaçıranlar Emek Sineması'nda gerçekleşecek ek gösterimlere bilet alabilirler.

!f İstanbul ek gösterimleri

23 Şubat Pazartesi
19:00 / Yngve'yi Seven Adam / The Man Who Loved Yngve
21:30 / Tokyo!

24 Şubat Salı
19:00 / Nick and Norah'ın Bitmeyen Şarkıları / Nick and Norah's Infinite Playlist
21:30 / Franklyn

25 Şubat Çarşamba
19:00 / Şampiyon / The Wrestler
21:30 / Religulous / İlahi Komedi

26 Şubat Perşembe
19:00 / The Burning Plain
21:30 / Synecdoche NY

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