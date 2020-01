!f İstanbul James Franco ile kapanış yapacak

15 Şubat’ta başlayacak 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin kapanış filmi belli oldu. Tüm zamanların en kötü filmlerinden “The Room”un çekilme sürecinin tuhaflıklarla dolu trajikomik hikâyesini anlatan “The Disaster Artist”, Türkiye’de ilk kez !f İstanbul’da gösterilecek. Eleştirmenlerce James Franco’nun kariyerindeki en önemli proje olarak gösterilen film, bir kaç gün önce Altın Küre’de aldığı En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ile Oscar yarışını da garantiledi.

Franco kardeşler başrolde

James Franco’nun “The Spectacular Now”ın yaratıcıları Scott Neustadter ve Michael H. Weber’in Greg Sestero ve Tom Bissell’ın “The Disaster Artist: My Life Inside The Room, the Greatest Bad Movie Ever Made" adlı kitabından uyarladıkları senaryodan çektiği “Felaket Sanatçı”, “The Room”un çekim sürecine odaklanıyor ve Hollywood’taki yapımcılara kafa tutarak kendi filmini yapmaya girişen sinema sevdalısı Tommy Wiseau’nun traji-komik hikâyesini anlatıyor.

Franco’nun aynı zamanda başrolünde olduğu ve Wiseau’yu canlandırdığı filmde, Wiseau’nun en yakın arkadaşı Greg Sestero’ya Franco’nun kardeşi Dave Franco hayat verirken, Seth Rogen, Zac Efron, Kevin Smith, J.J. Abrams, Zach Braff, Lizzy Kaplan, Kate Upton, Sharon Stone, Adam Scott, Melanie Griffith, Kirsten Bell ve Judd Apatow gibi ünlü isimler de Franco kardeşlerin bu çılgın macerasına eşlik ediyor.

Altın Küre’de 'En İyi Erkek Oyuncu'

Rolling Stone’un “Geceyarısı filmi fenomeni ‘The Room’un yapım sürecini sahnelemede en az onun kadar kaotik ve başarılı” yorumuyla, San Francisco Chronicle’ın da “O kadar sürpriz bir şekilde komik ki, gülmemeye kararlıysanız bile kahkahalar peşi sıra geliyor” sözleriyle övdüğü “Felaket Sanatçı”, geçtiğimiz Pazar günü dağıtılan Altın Küre’lerde Komedi-Müzikal dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü olarak Oscar yolculuğunu garantilemiş; James Franco’ya Gotham Ödülleri’nde de En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü, San Sebastián’da ise En İyi Film Ödülü’nü getirmişti.