F. Bahçe Şampiyonlar Ligi ümidini Kadıköy'e taşıdı

Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında deplasmanda Spartak Moskova ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe bu skorla tur ümitlerini İstanbul'daki rövanş mücadelesine bıraktı.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında deplasmanda Spartak Moskova ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşma 2-1 Spartak Moskova'nın üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, S.Moskova, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Emenike'nin 59'uncu dakikada gelen golüyle 1-0 öne geçti.
65'inci dakikada Fenerbahçe'nin yeni transferi Kuyt sahneye çıktı ve maça beraberliği getirdi.
Dakikalar 69'u gösterdiğinde Kombarov'un golüne engel olamayan Fenerbahçe, tekrar yenik duruma düştü: 2-1
Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında gol olmayınca karşılaşma Spartak Moskova'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Bu maçın rövanşı ise 28 Ağustos Salı günü Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak.