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Spor

F. Bahçe Şampiyonlar Ligi ümidini Kadıköy'e taşıdı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında Spartak Moskova'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu

22 Ağustos 2012 00:18

Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında deplasmanda Spartak Moskova ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe bu skorla tur ümitlerini İstanbul'daki rövanş mücadelesine bıraktı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında deplasmanda Spartak Moskova ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma 2-1 Spartak Moskova'nın üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, S.Moskova, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Emenike'nin 59'uncu dakikada gelen golüyle 1-0 öne geçti.

65'inci dakikada Fenerbahçe'nin yeni transferi Kuyt sahneye çıktı ve maça beraberliği getirdi.

Dakikalar 69'u gösterdiğinde Kombarov'un golüne engel olamayan Fenerbahçe, tekrar yenik duruma düştü: 2-1

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında gol olmayınca karşılaşma Spartak Moskova'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu maçın rövanşı ise 28 Ağustos Salı günü Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak.

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