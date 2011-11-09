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F-16'larda Türk malı parçalar ve silahlar kullanılcak

Türkiye, F-16’ların bilgisayar sistemine tam hakimiyet sayesinde Türk malı parçalar ve silahları bu uçaklarda kullanabilecek. Başka ülkelerin F-16’larını modernize ederek para kazanabi

09 Kasım 2011 02:00


T24 - Türkiye, F-16’ların bilgisayar sistemine tam hakimiyet sayesinde Türk malı parçalar ve silahları bu uçaklarda kullanabilecek. Başka ülkelerin F-16’larını modernize ederek para kazanabilecek.
 

ABD merkezli Lockheed Martin firması tarafından üretilen ve tüm dünyada savaş uçaklarında standart olarak kabul edilen F-16’lar için Türkiye’nin yıllardır talep ettiği “kaynak kodları” sonunda geliyor.

F-16’nın uçuş sistemi ve silahlarını tamamen kontrol eden bilgisayar programı Amerika’nın tekelindeydi. Şimdiye kadar 4 bin 200 adet üretilen ve dünyada ABD ve İsrail dahil 26 ülke tarafından aktif olarak kullanılan savaş uçaklarındaki bu kısıtlama


Türkiye, F-16’ların bilgisayar sistemine tam hakimiyet sayesinde Türk malı parçalar ve silahları bu uçaklarda kullanabilecek. Başka ülkelerin F-16’larını modernize ederek para kazanabilecek.


ABD’den tanesi 60 milyon dolara yeni sipariş edilen 30 F-16C uçağıyla birlikte envanterinde yaklaşık 250 F-16 bulunan Türk ordusu bu alanda ABD ile birlikte dünyanın en büyük F-16 filosuna sahip ülkesi oldu.


Vatan'ın haberine göre, Ankara ile Washington arasında imzalanan modernizasyon anlaşması uyarınca Türk Hava Kuvvetleri’ne ait 213 adet F-16 savaş uçağı tanesi 5.2 milyon dolardan modernize edilecek. Toplam boyutu 2.9 milyar dolara ulaşan bu anlaşmanın en önemli maddesi ise ABD’nin F-16’ların kaynak kodunu Türkiye’ye vermeyi kabul etmesi oldu.


Türkiye, Türk mühendislerin TAI’de bir F-16 sistem yazılımını başarıyla geliştirmesinin ardından Washington’a uçaklarda bu sistemi kullanma isteğini iletmişti. Obama yönetimi de bu talebe sıcak baktı ve ABD’n bu jesti sayesinde ASELSAN tarafından üretilen silah sistemlerinin F-16’larda kullanılmasının yolu açılmış oldu. Türkiye, dünyada F-16 modernizasyonunda ABD’nin tekelini de bu sayede kırmış olacak. Pakistan’ın kullandığı eski model F-16 uçaklarının modernizasyonunu Türkiye üstleniyor.





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