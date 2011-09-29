T24 - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK ile mücadele kapsamında operasyonlarını sürdürdüğü Hakkari ve Şırnak'ın Kuzey Irak sınırında gün boyu hava hareketliliği yaşandı.
Diyarbakır'dan havalanan F-16'lar, PKK kamplarına bomba yağdırdı. Diyarbakır 2. Taktik Hava Komutanlığı'na bağlı 8. Ana Jet Üssü'nden kalkış yapan F-16 savaş uçakları, Türkiye-Irak sınırındaki PKK yuvalarını vurdu. Irak sınırındaki PKK yuvalarına bomba yağdıran savaş uçakları, Cudi Dağı üzerinde defalarca keşif uçuşu yaptıktan sonra tekrar üslerine geri döndü.