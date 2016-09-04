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F-16'lar alçak uçuş yaptı; Valilik'ten açıklama geldi

Kimliğini bildirmenden havalanan helikopter için havalanan F-16'lar panik yarattı

04 Eylül 2016 22:26

İstanbul semalarında rapor vermeden uçan helikopterle panik yarattı. Balıkesir’den havalanan 2  F - 16, helikopterin kimliğini belirlemek için alçak uçuş yaptı. İstanbul Valiliği de kimliksiz helikopter ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İki F-16 uçağımız, helikopteri teşhis etmek üzere bölgeye intikal etmiştir. Bu esnada rapor vermeksizin kalkış yapan helikopter Hava Trafik Kontrol Merkezi ile temasa geçerek kendini tanıtmıştır" denildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Askeri jet uçaklarının ilimiz semalarında izinsiz ve alçak uçuş yaptığına dair özellikle sosyal medya hesaplarından gerçek dışı paylaşımlar yapılmaktadır. Saat 17.15'te sularında Avşa Adası'ndan rapor vermeden kalkış yapan bir helikopter, Hava Trafik Kontrol Merkezi tarafından tanımlanamamış ve durum Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bildirilmiştir. Balıkesir Havalimanı'ndan kalkan iki F-16 uçağımız, helikopteri teşhis etmek üzere bölgeye intikal etmiştir. Bu esnada rapor vermeksizin kalkış yapan helikopter Hava Trafik Kontrol Merkezi ile temasa geçerek kendini tanıtmıştır. Tescil ve uçuş planının kontrol edilmesinin ardından helikopter uçuşuna devam etmiştir"

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