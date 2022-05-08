F1 Miami Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Leclerc'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın beşinci ayağı ABD'de koşuldu. Miami Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, Ferrari takımının Monacolu genç yıldızı Charles Leclerc elde etti.

Sıralama turlarında Leclerc, 1.28.796'lık süresiyle ilk sırayı aldı ve ABD'nin Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 57 tur üzerinden ilk kez yarın düzenlenecek yarışa, ilk sıradan başlama hakkı elde etti.

İspanyol Carlos Sainz, takım arkadaşının 0.190 saniye arkasında ikinciliği, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise liderden 0.195 saniye yavaş turlayarak üçüncülüğü aldı.

Şampiyonada sezonun beşinci yarışı, bugün TSİ 22.30'da başlayacak.