-EZİNE'DEKİ KAZADA 20 YARALI ÇANAKKALE (A.A) - 21.01.2011 - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tırla yolcu midibüsünün çarpıştığı ve 1 kişinin öldüğü kazada, 20 kişinin yaralandığı belirlendi. Kazada yaralanan Kadir Çolak, Sabri Işık, Pervin Karadeniz, Şengül Doğrusöz, İhsane Akçam, Emine Erdoğan, Elifnur Göktaş, Emrah Gürkan, Süleyman Aşkın Gökçem, Mustafa Akçam, Mevlüde Demirbağ, Muazzez Erkan, Yasemin İncekaya, Canan Kıran, Yazbahar Taş, Ali Rıza Şengül ile ismi henüz belirlenemeyen 4 kişi, Çanakkale ve Ezine devlet hastanelerinde tedavi altına alındı. Ezine'den Çanakkale istikametine giden Abdullah Koç (34) idaresindeki 34 ZL 4010 plakalı tır ile karşı yönden gelen Kadir Çolak yönetimindeki 17 SL 882 plakalı midibüs, Ezine-Çanakkale karayolunun 10. kilometresindeki Sarımsakçı Köprüsü yakınlarında çarpışmış, kazada tır sürücüsü hayatını kaybetmişti.