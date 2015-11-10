Ezidiler: Şengal'den kimin çıkıp kimin kalacağına KDP karar veremez

Êzidî Kadın Meclisi, "HPG/YJA Star Şengal'den çıkmalı" diyen Kürdistan Demokrat Partisi (KDP)'ne tepki göstererek, "Şengal'den kimin çıkıp kimin kalacağına KDP karar veremez" dedi.

JİNHA'nın haberine göre; Êzidî Kadın Meclisi Şengal Dağı'nda basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Heval Şengali, "Bizi yarı yolda bırakanlar kendini affettirmek için Şengal'in kurtarılması sürecinde yer almalı. Şengal'den kimin çıkıp kimin kalacağına KDP karar veremez" dedi.

Federal Kürdistan Bölgesi'nde geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan KDP, "HPG/YJA Star Şengal'den çıkmalı" demişti.

Son olarak 4 Ağustos 2014'te başlayan IŞİD çetelerinin saldırıları sonucu Ezidilerin ve özellikle kadınların yoğun bir saldırı ile karşı karşıya kaldığına işaret eden Heval, "Binlerce kadın DAİŞ çetecilerinin eline esir düştü. Binlerce insan vahşi yöntemlerle katledildi. Bunun tek sebebi bizi koruduğunu söyleyen güçlerin bizleri vahşi çetelere teslim etmeleri ve örgütlü olmamamızdı" diye konuştu.

Şengali, "Bugün artık Êzidîler ve Êzidî kadınlar eskisi gibi değil. Savunma gücümüz YPJ-Şengal ve YBŞ var" diyerek KDP'nin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Şengali, "Şimdi KDP 'ben Şengal'i kurtaracağım ve Êzidîlerin savunma gücünü tanımıyorum ve HPG/YJA Star alandan çıksın diyor' Biz onlara diyoruz ki HPG/YJA Star bizi teslim ettiğiniz çetelerden kurtardı. Kendinizi bu halka affettirmek için ancak Şengal'in kurtarılmasında yer alabilirsiniz. Sizin kimseye Şengal'den çık demeye hakkınız yok" şeklinde konuştu.

"İrademizi kabul etmek zorundasınız"

"Êzidîlerin iradesini kabul etmek zorundasınız" diyen Şengali, "Şimdi Êzidîlerin kendi savunma gücü de var. Siz bizim irademizi kabul etmek zorundasınız. Eskisi gibi sırtımızı size dayayamayız ve güvenemeyiz. Bundan kaynaklı kendi savunma gücümüzü esas alıyoruz. Bugün yüzlerce Êzidî kadın Şengal'in kurtarılması için ve halkının güvenliği için direniyor. Eğer KDP bu gerçeği görmüyor ve kabul etmiyorsa demek ki amacı Şengal'in kurtarılması değildir. Tek amaçları yıkılan iktidarlarını yeniden oluşturmaktır" dedi. Ezidiler adına konuşan tüm güçlere seslenen Şengali sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan yeniden sesleniyoruz. Şengal'in kurtarılması için iktidarlarının peşine düşmesinler. Şengal'in savunma gücü YPJ- Şengal ve YBŞ tanınmalı ve esas alınmalıdır. Tüm Êzidî kurumlarımız ve meclisimizin iradesi tanınmalıdır. HPG ile uğraşmaktan vazgeçmelidir ve HPG nin alandan çıkma kararını veremezler."