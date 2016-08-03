Ezidi katliamının 2. yıl dönümü: 3 bin kadın hala IŞİD'in elinde!

Türkiye'nin farklı illerinden kadınlar Şengal Kadın Meclisi'nin çağrısıyla IŞİD'in Şengal'de iki yıl önce katlettiği kadınlar için bir dakikalık sessiz eylem yaptı.

Şengal’de Ezidi katliamının ikinci yıl dönümünde Şengal Kadın Meclisi tüm dünyadaki kadınlara 3 Ağustos’un “Kadın Kırımı ve Soykırıma Karşı Uluslararası Mücadele Günü” olması çağrısı yaptı.

Bu çağrı kapsamında Türkiye’de de saat 11:00’de birçok yerde IŞİD’in katlettiği kadınlar için bir dakikalık sessiz eylem yapıldı.

Jinha'nın haberine göre, Batman, Diyarbakır, Urfa, Antep, Mersin, Adana, Ankara, Siirt, Van, Hakkari İstanbul gibi farklı illerde yapılan eylemlerde kadınlar 3 Ağustos'un "Kadın Kırımı ve Soykırıma Karşı Uluslararası Eylem Günü" olması talebinde bulundu.

"3 bin kadın hala IŞİD'in elinde"

Şengal Kadın Meclisi, çağrı metninde, IŞİD’in saldırısında Ezidi kadınlara yönelik kadın kırımı gerçekleştirildiğini belirtmişti.

“Şengal’deki IŞİD kıyım ısırasında 5.000’e yakın Ezidi katledildi, yaklaşık 200.000 insanı ise kaçmayı başarabildi. Şengal Dağları’na kaçan 50.000 Ezidi kapanak ısılmış bir biçimde yiyeceksiz, susuz ve hiç bir tıbbi yardım almadan su kaybı ve açlıkla yüz yüze kaldı.

“Bu sırada yaklaşık 5.000 Ezidi kadın ve çocuk esir alındı. Savaş ganimeti olarak el kondular, seks kölesi olarak satıldılar, ya da IŞİD komutanlarına verildiler. Din değiştirmeyi reddedenler işkence gördü, tecavüze uğradı ve sonunda katledildi. Kadınların alıkonduğu hapishanelerde doğan bebekler annelerinden zorla alınarak bilinmeyen bir kadere sevk edildi.

“IŞİD savaşçıları tarafından tecavüze uğrayan kadınlar Şengal Dağı’ndan ölüme atlayarak intihar ettiler. Yüksek sayıda kadının kaçabilmiş ya da kurtarılmış olmasına rağmen, yaklaşık 3.000 kadın hala IŞİD’in elinde esaret altında.”

Açıklamada BM Özel Komisyonu’nun 16 Haziran 2016’da açıkladığı raporunda da belirttiği üzere Şengal’de yaşananların, Ezidilere dönük soykırım ve insanlık suçu olduğu hatırlatılarak sorumluların yargılanması talep edildi.

"İnançları yok sayıldı, toprakları ellerinden alındı"

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Ezidi milletvekili Ali Atalan, IŞİD'in Şengal’de Ezidi'lere yönelik katliamının ikinci yıl dönümünde Meclis'te konuşma yaptı.

Atalan, 3 Ağustos'un Şengal- Ezidi Soykırımını Anma Günü olarak kabul edilmesi için kanun teklifi sundu. Aynı zamanda HDP'nin diğer Ezidi milletvekili Feleknas Uca'yla Ezidilerin durumunun araştırılması için Meclis Araştırması önergesi verdi.

"Göç ettirilen bir Ezidi olarak..."

Atalan Meclis'te yaptığı konuşmada Türkiye'nin halen Şengal’de gerçekleşen soykırımı resmen kınamadığını ve halen Diyarbakır’da 2000’e yakın Ezidi'nin resmi mülteci statüsünü elde edemediğini söyledi.

"Tarihte Mezopotamya coğrafyası olarak bilinen Xaneqîn’den Efrîn’e, Şengal’den Kars’a ve Urmiye’ye kadar geniş bir coğrafyada egemen bir inanç durumunda iken hâlihazırda maalesef toplam nüfusu 1 milyonun altına inmiş ve şu anda Türkiye’deki sayısı 500’ün altına düşmüştür.

"Türkiye'de yoğunluklu olarak Batman, Diyarbakır, Mardin ve Urfa'da yaşayan Êzidîlerin Osmanlı döneminden beri maruz kaldıkları asimilasyon politikaları maalesef Cumhuriyet döneminde de fiilen devam etmiştir. İnançları yok sayıldı, toprakları ellerinden alındı.

"Geri dönüşler sağlanmalı"

"Zamanında göç etmek zorunda kalmış Ezidilerden biri olarak benim bugün bu Meclis’te olma sebebim, ayrımcı ve ötekileştirici politikaya sizinle birlikte dikkat çekmek, bu ülkenin bir bütün olarak demokratikleşmesine yine umarım sizinle ortaklaşarak katkıda bulunmaktır.

"Yıllardır köylerinden, topraklarından uzakta yaşayan Ezidi ailelerin birçoğu ülkelerine geri dönmeyi istemekte, bu noktada gereken yasal güvencelerin sağlanmasını talep etmektedir.

"Dolayısıyla Ezidi inancının tanınması, ibadetlerini yapabilecekleri koşulların sağlanması, kutsal mekânlarının koruma altına alınması, işgal ya da terk edilmiş Ezidi köylerindeki tahribatın tespit edilmesi gerekmektedir."

İkinci yıldönümünde Şengal Ezidi Soykırımı: 73. Ferman