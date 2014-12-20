Ezidi kamplarında buruk bayram kutlaması

IŞİD’in Şengal’e yönelik saldırılarının başlamasıyla kutsal topraklarını terketmek zorunda kalan Ezidiler’in sığındıkları Diyarbakır’da kutsal bayramları olan Cejna Êzi’yi kutladı. Bu yıl buruk bir şekilde kutlanan bayram için DTK, DBP ve Belediye Başkanları da çadır kenti ziyaret etti.

Ağustos ayının başında başlayan saldırıların ardından Diyarbakır'a sığınan Ezidiler, her yıl Aralık ayında kutladıkları bayramlarını bu yıl kutsal topraklarından uzaklarda çadırlarda karşıladı. Bayram günü vesilesiyle unutulmayan Şengalliler, aralarında DTK Eş Başkanı Selma Irmak, DTK Başkanlık Divanı Üyesi Hilmi Aydoğdu, Feleknas Uca, Engin Demir, Seydi Fırat ve Hasan Hüseyin Ebem, DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, DBP Diyarbakır il Başkanı Ali Şimşek, Diyarbakır Sur, Kayapanır, Bağlar, Yenişehir Belediye Eş başkanları, DBP Yerel Yönetimler Komisyonu Üyesi Hüseyin Yılmaz, ve DBP'li yöneticilerin de bulunduğu seçilmişler tarafından ziyaret edildi.

Sabah erken saatlerde Yenişehir Belediyesi Fidanlık Alanı'ndaki çadır kentte giden temsilciler buradaki çadırları dolaştı. Çocuklara şeker dağıtılan ziyarette, kimi Êzidî kadınların duygusal anlar yaşadığı ve göz yaşlarına hâkim olmadığı görüldü. Êzidî çocukların coşkulu katılımıyla gerçekleşen ziyarette yurttaşlarla sohbet eden DTK Eş Başkanı Selma Irmak, "Bu bayramı kutsal topraklarınızda kutlamak zorunda kaldınız. Ama emin olun ki önümüzdeki yılda bayramı kendi topraklarınızda özgürce kutlayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında bir grup kadının çember oluşturarak, yaşadıkları trajediyi ve buruk karşıladıkları bayramları için ağıtlar yaktığı görüldü. Çadırlardaki yurttaşların sorunlarını da dinleyen seçilmişler, çadır kentti dolaştıktan sonra kamptan ayrıldı.