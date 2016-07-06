Ezidi kadınlar: IŞİD kadınların kaçmasını engellemek için veri bankası oluşturdu!

IŞİD örgütünün 3 bin kadar Ezidi kadın ve kız çocuğunu rehin tuttuğu belirtiliyor. Örgütün elinden kaçmayı başaran kadınlar ve Ezidi aktivistler, AP haber ajansına örgütün akıllı telefon uygulaması kullandıklarını anlattı.

Kaçmayı başaran kadınlar, IŞİD militanlarının köle olarak tutulan kadınların kaçmasını engellemek için bir veri bankası oluşturduklarını anlattı. AP'ye konuşan kadınlar, veri bankasında kadınların ve satıldıkları adamların fotoğraflarının bulunduğunu söyledi. Kadınların bu şekilde kaçmaya çalışması önlenirken, yardım eden insan tacirlerinin de militanlar tarafından öldürüldüğü anlatıldı.

IŞİD esaretinden kurtulabilen kadınların, IŞİD militanlarının seks kölesi yaptıkları kadınları kendi aralarında satmak için de akıllı telefon uygulaması kullandıklarını anlattıkları belirtiliyor.

Irak'ta binlerce Ezidi kadın ve çocuk 2014 Ağustos ayında IŞİD tarafından rehin alınarak, seks kölesi olarak satıldı. Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin de girişimiyle kadınlar ve çocuklar kurtarılmaya başlamıştı. İnsan tacirleri aracılığıyla her ay en az 134 kadın kurtarılıyorken bu sayının son aylarda 39'a düştüğü belirtildi.