Ezhel'e yeni dava: 5 yıl hapsi isteniyor

‘Ezhel’ adıyla tanınan ve “uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme” suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat eden ve aynı suçtan hakkında bir davası daha bulunan rapçi Sercan İpekçioğlu hakkında 3. bir dava açıldı.

‘Ezhel’ adıyla tanınan ünlü rapçi Serkan İpekçioğlu hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme” suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle geçen yıl Haziran ayında dava açıldı.

Habertürk’ten Arzu Kaya'nın haberine göre, mahkeme Sercan İpekçioğlu’nun suç işleme kastıyla hareket etmediğin anlaşıldığını belirterek beraatına karar verdi. Beraat kararının ardından Ezhel hakkında yeni bir dava daha açıldı. Yargılanmasına devam edilen Sercan İpekçioğlu hakkında 3. bir dava daha açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, İpekçioğlu hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında vücudundan örnek alındığı anlatıldı. Bu örneklerin sonucunda ünlü rapçinin uyuşturucu madde kullandığı tespit edildiği belirtildi.

Savcılık Sercan İpekçioğlu hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” iddiasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. İpekçioğlu’nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.