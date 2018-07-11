Ezhel'e bir dava daha: 10 yıla kadar hapsi isteniyor

Ezhel adıyla tanınan, şarkı videoları milyonlarca kişi tarafından internette izlenen ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu, hakkında daha önce beraat ettiği 'uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme' iddiasıyla bir kez daha dava açıldı. İlk davada, 'suç işleme kastıyla hareket etmediğinin anlaşıldığı' belirtilerek hakkında beraat kararı veren Ezhel'in ikinci davada 10 yıl hapsi isteniyor.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, ülke genelinde uyuşturucu madde kullanımını özendirmeyle ilgili sosyal paylaşım sitelerinde yapılan paylaşımlardan hareketle Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nca rapor düzenlendiği belirtildi. Ezhel’in internet üzerinden yayınlanan şarkılarında uyuşturucuyu özendirdiği tespiti yapıldığı öne sürüldü. ‘Şehrimin Tadı’, ‘Küvet’ ve ‘Alo’ isimli şarkılarında uyuşturucu maddeye özendirildiği belirtilen iddianamede, İpekçioğlu’nun evinde arama yapıldığı ve müzisyenden kan örneği alındığı aktarıldı.

Yeniden hakim karşısına çıkacak

İddianamede, İpekçioğlu’nun ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme’ suçundan beş yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. İpekçioğlu’nun yargılanmasına 6 Kasım 2018 günü Anadolu 59’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

Ne olmuştu?

İpekçioğlu, ‘uyuşturucu kullanımını özendirme ve kolaylaştırma’ suçlamalarıyla 24 Mayıs’ta tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne gönderilmişti. Ünlü rapçi hakkında ‘uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme’ suçundan beş yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açılmıştı. 19 Haziran’da hakim karşısına çıkan İpekçioğlu, 26 gün tutuklu kalmasının ardından ilk celsede yargılandığı davadan beraat etmişti.