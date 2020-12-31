Ezhel ve Mustafa Avcı, Adalet Atlası’nda: Ana akım müzik kültürüne karşı düğün salonlarında neler oluyor?

Adalet Atlası podcast serisinin yeni bölümünde rap sanatçısı Ezhel ve etnomüzikolog Mustafa Avcı, müzikle adalet arayışını rap üzerinden anlattı.

Anadolu Kültür’ün hazırladığı Adalet Atlası podcast serisinin 12. bölümüne rapçi Ezhel ve etnomüzikolog Mustafa Avcı’nın konuk oldu.

Bireysel olarak adaleti aramanın müzik üzerinden ele alındığı “Sessizliği raple kırmak” başlıklı bölümde, rap müziğin bugüne neden ve nasıl damga vurduğu Türkiye’nin müzik tarihiyle birlikte tartışıldı. Dengbej ve aşık müziğinden güncel müzik türlerine uzanan sohbette, siyasi itiraz içeren müzik yapmanın motivasyonları ve bunun ne tür bedeller ödemeye neden olduğu konuşuldu.



Hazal Özvarış’ın moderatörlüğünü yaptığı bölümde, Ezhel ve Mustafa Avcı ile şu sorulara yanıtlar arandı:

Protest müzik ne demek?

Halk müziğiyle rap arasında nasıl bağlantılar var?

Devrimci Aşıklar Derneği nasıl oluştu?

Neden rap bugün kitlesel olarak sahipleniliyor?

Bir şarkıcı ne zaman toplumsal adaletsizliklere müziğiyle isyan eder?

Düğün salonları, ana akımın izin vermediği müzik kültürlerine nasıl bir yer açıyor?

Dünden bugüne politik sözü olan müzisyenler nasıl cezalandırılıyor?

Adalet Atlası nedir?

Anadolu Kültür’ün hazırladığı bu seri, güncel hak ihlallerinden yola çıkan, ancak adaleti hukukla sınırlamayan 15 bölümden oluşuyor. Bölümlerde, müzikten adli tıbba, yapay zekâdan sinemaya pek çok alanın adaletle kesişim noktaları konuşuluyor. Her bir bölümde akademiden sanata farklı disiplinden iki veya üç konuk, moderasyonun sorularını yanıtlarken sohbet ediyor.

Adalet Atlası sohbetlerinde, adaletsizlik çıkmazları üzerine kurulu tragedyaların günümüzdeki anlamına, insanın adil olanın ne olduğuna nasıl karar verdiğine, Orta Çağ'da yargılanan çekirgelere, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi gözde yazarların yazmadıklarıyla adalet anlayışımızı nasıl şekillendirdiğine ve daha pek çok konuya değiniliyor. Bugüne, geçmiş ve gelecek ile birlikte bakmaya çalışan bölümlerde adaletsizliklerle biçimlenen bugünden yarına nasıl bir adalet bırakılacağı sorgulanıyor.



Yeni bölümlere ne zaman, nasıl ulaşabilirsiniz?

Her Perşembe, Adalet Atlası’nın yeni bir bölümü podcast mecralarında yayına giriyor. Spotify ve Apple Podcasts gibi platformların yanı sıra dinleyiciler, Anadolu Kültür'ün internet sitesinden ve Adalet Atlası'nın sosyal medya hesaplarından içeriğe ulaşabilir. Konulara dair daha fazlasına erişmek isteyen dinleyiciler için, konukların konuya dair önerdiği filmler ve okumalar sosyal medya hesaplarından ayrıca (Twitter, Facebook, Instagram) paylaşılıyor.