Ezhel sürpriz konuklarıyla pazar günü Volkswagen Arena'da sahne alacak

Son dönemin en sevilen urban sanatçılarından Ezhel, 28 Ekim pazar günü Pozitif deneyimiyle Volkswagen Arena’da sahne alıyor.

Ezhel’e sahnede, besteleri ve sözleriyle sayısız esere imza atan Moğollar’ın başarılı ismi Cahit Berkay, Türk rap sahnesinin sevilen isimlerinden Ceza, özgün yorumuyla alternatif müzik sahnesinin genç yetenekleri arasına giren şarkıcı ve söz yazarı Sena Şener konuk sanatçı olarak eşlik ediyor.

​

Sena Şener’i en çok çalışmak istediği sanatçılar arasında sayan Ezhel Volkswagen Arena’da Sena Şener ile birlikte sahne alacak.

Ezhel, hip hop ile ilk Eminem sayesinde tanıştığını söylüyor.Sonradan tanıdıkça ve hikayesini öğrendikçe, özellikle de 8 Mile filmini izledikten sonra sanatçıdan daha çok etkilendiğini belirtiyor.

Ezhel; gitar, piyano, ney, def ve darbuka gibi müzik aletleri de çalabiliyor.

Hiphoplife tarafından desteklenen Freestyle King 2 yarışmasında Ezhel, 16 yarışmacı arasında birinci oldu.

Sanatçı; Funk'd up, Dj Suppa ve Aga B ile 2011 yılında VooDoo Records'u kurdu.

Dalgın ve gafil anlamındaki Ezhel ismini sanatçı Osmanlıca sözlükten buldu.

Sanatçı hayallerinden birinin bir müzik grubunda bas gitar çalmak olduğunu söylüyor.