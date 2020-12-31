Ezhel, geçmişte şarkılarında kullandığı cinsiyetçi ifadeler için özür diledi

T24 Haber Merkezi

Anadolu Kültür'ün hazırladığı Adalet Atlası podcast serisinin yeni bölümüne konuk olan rap sanatçısı Ezhel, geçmiş yıllarda şarkılarında kullandığı cinsiyetçi ifadeler için özür diledi.

Ezhel, moderatör Hazal Özvarış'ın "Rap camiasında dediğin gibi homofobi ve cinsiyetçilik tartışılıyorsa neden hâlâ rap müziğin genelinde buna maruz kalıyoruz?" sorusuna "Gençken, ergenken, kafam basmıyorken bir sürü saçma sapan şey söylediğimi biliyorum ve bunun için özür diliyorum insanlardan. Önemli olan bunu anlayıp, bunu paylaşmak ve farkındalığı yaymak" yanıtını verdi.

Rap müziğin politik bir müzik olduğunu vurgulayan Ezhel "Ama aynı kültürün içerisinde homofobi ve sexist söylemler de var ve bu camia içerisinde tartışılıyor" dedi. Ezhel bu bağlamda geçmişte şarkılarında kullandığı cinsiyetçi sözler ile ilgili özür diledi.

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