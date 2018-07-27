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Ezgi Mola'dan siyasetçilere hayvan hakları tepkisi: Yasalar ne oldu yasalar?

“Oy isterken hepsi bağırdı, biz böyleyiz, şöyleyiz, hani!”

27 Temmuz 2018 16:30

Türkiye'de neredeyse hergün tanık olmaya ve kanıksamaya  başladığımız 'hayvana şiddet' haberlerine bir yenisi daha eklendi. Oyuncu Ezgi Mola, bir köpeği otomobilin arkasına iple bağlayıp sürükleyen kişiye ve siyasetçilere tepki gösterdi. Mola, “Oy isterken hepsi bağırdı, biz böyleyiz, şöyleyiz, hani!” dedi. 

Antalya-Fethiye karayolunda bir kişi seyir halindeyken sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 48 F 3848 plakalı otomobilin arkasında sürüklenen köpeğin görüntüsünü cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, köpeğini otomobilin arkasına iple bağlayıp sürükleyen kişi gözaltına alındı.

Ezgi Mola, sosyal medya hesabından “Yasalar ne oldu yasalar? Oy isterken hepsi bağırdı, biz böyleyiz, şöyleyiz, hani!!! Şiddete, tecavüze, bu caniliğe göz yuman herkes bu caniliğin bir parçasıdır!” dedi.

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