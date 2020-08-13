Ezgi Mola'dan sahte hesabından kendini öven Gülben Ergen'e gönderme: Ezgi abla harikasın

Sahte hesaba geçmeyi unutan şarkıcı Gülben Ergen'in kendi profilinden fotoğrafına övgü dolu sözlerle yorum yapmasının ardından oyuncu Ezgi Mola, kendi fotoğrafının altına, "Ezgi abla harikasın" diye yazdı.

Gülben Ergen, sosyal medya hesabından mayolu bir pozunu paylaştı. Sahte hesaba geçmeyi unutan Gülben Ergen, kendi profilinden fotoğrafına “Can kadın”, “İnsanın kendisiyle barışık olması mutluluğun şifresi” yorumlarını yapınca alay konusu oldu. Durumu fark eden takipçileri Ergen'e, "İnsan kendini sevmeli tabii", "Hiç bozuntuya vermiyorsun" ve "Fake (sahte) hesaptan yazacaktın sanırım" şeklinde yorumlar yaptı.

Ergen'in paylaşımının sosyal medyada gündem olmasının ardından oyuncu Mola'dan da Ergen'i tiye aldığı bir paylaşım geldi. Instagram hesabından tatil fotoğrafı paylaşan Mola, ilk yorum olarak, "Ezgi abla harikasın" yazdı. İkinci bir yorum daha yapan Mola, "Yani seni sevmeyen de ne bileyim HA Rİ KA SIN YA" yazarak kalpler koydu.