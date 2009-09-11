Ezeli rekabetten ilginç notlar

Galatasaray ile Beşiktaş takımları arasında 322 maçın
sığdığı 85 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top
attı.
Ezeli rakiplerin ilk randevusu olan, 22
Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda yapılan İstanbul Ligi maçını Beşiktaş
2-0 kazandı.
Siyah-beyazlı takım adına ilk golü atan Refik Osman Top, derbi
tarihine geçti.
Galatasaray adına ezeli rekabette ilk golü ise 31 Temmuz
1925'de Taksim Stadı'nda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın 6-2 kazandığı
rekabetin 2. maçında Mehmet Leblebi kaydetti.
Beşiktaş ile Galatasaray
arasındaki maçlarda son golü ise geçen sezonun 33. haftasında BJK İnönü
Stadı'nda siyah-beyazlıların 2-1 kazandığı derbide Beşiktaşlı Yusuf Şimşek
attı.
Ezeli rekabetin golcüleri
İki takım
arasındaki 85 yıllık rekabette, Beşiktaş'ın efsane kaptanı “Baba” lakaplı Hakkı
Yeten, 61 maçta 29 golle en golcü futbolcu unvanını elinde bulundururken, yine
Beşiktaşlı Şeref Görkey, 63 maçta 26 golle 2. sırada yer alıyor. “Kara
Kartallar”da ayrıca Feyyaz Uçar'ın 18 golü bulunuyor.
Galatasaray'da ise
Gündüz Kılıç, 31 maçta 21 golle Beşiktaş'a en fazla gol atan sarı-kırmızılı
futbolcu. “Cim Bom”da ayrıca Metin Oktay'ın 40 maçta 15 golü
bulunuyor.
Bir maçta en çok gol atanlar
Galatasaray-Beşiktaş rekabetinde geride kalan 322
randevuda, bir maçta en çok gol atan futbolcu, sarı-kırmızılıların efsanevi
futbolcusu Gündüz Kılıç.
Galatasaraylı futbolcu, 30 Haziran 1940'da Şeref
Stadı'nda yapılan ve Galatasaray'ın 9-2 kazandığı tarihi maçta 5 gol birden
atarak, rekabetin bir maçta en çok gol atan ismi unvanını yıllardır kimseye
bırakmadı.
Ayrıca Beşiktaşlı Hakkı Yeten, Şükrü Gülesin, Recep Adanır ve
Feyyaz Uçar ile Galatasaraylı Mehmet Leblebi, Gündüz Kılıç, Eşref Aykaç,
Süleyman Tekil, Saffet Sancaklı, daha sonra Beşiktaş forması da giyen Adrian
Ilie ve Milan Baros, bir maçta 3'er gol atma başarısını
gösterdi.
En farklı skorlu galibiyetler
Beşiktaş
ile Galatasaray arasındaki en farklı skor, 30 Haziran 1940 tarihinde yapılan
Milli Küme maçında elde edildi. Bu karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 9-2
yenme başarısını gösterdi.
Sarı-kırmızılılar ayrıca, 18 Temmuz 1997'de
TSYD Kupası'nda 6-0, 31 Temmuz 1925'te 6-2, 10 Kasım 1943 ve 6 Ağustos 1975'te
aynı sonuçlarla 5-1, 10 Ağustos 1977'de 4-0'lık skorlarla sahadan galip
ayrıldı.
Beşiktaş ise ezeli rakibi karşısındaki en farklı skorlu
galibiyetlerini 18 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'da 5-0'lık skorlarla elde etti.
Siyah-beyazlılar ayrıca, 14 Kasım 1945'te ve 28 Mart 1948'de de aynı skorlarla
5-1 galip geldi.
Lig maçlarında ise en farklı skorlu galibiyetleri Beşiktaş
4-1, Galatasaray ise 3-0'lık sonuçlarla aldı.
Seyircisiz derbi
Ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş'ın 2007-2008
sezonunun ilk yarısında Ali Sami Yen Stadı'nda yaptıkları derbi maç, tarihe
geçti.
Galatasaray'ın bir önceki sezondan kalan 5 maçlık cezası nedeniyle
seyircisiz oynatılan karşılaşma, ezeli rekabetin 85 yıllık tarihinde bir ilk
olarak yerini aldı.
En çok oynayanlar
Beşiktaş
ile Galatasaray arasındaki ezeli rekabette en çok forma giyen oyuncuların
başında Beşiktaşlı Şeref Görkey geliyor.
Şeref Görkey, siyah-beyazlı forma
altında 63 kez Galatasaray'a karşı forma giyerken, 2. sırayı 61 maçla yine
Beşiktaşlı Hakkı Yeten alıyor.
En gollü maçlar
Ezeli rakipler arasında şimdiye dek yapılan en gollü
maçta sporseverler toplam 11 gol izledi.
Galatasaray'ın 30 Haziran
1940'da 9-2 kazandığı maçta filelere giden toplam 11 gol, geride kalan 322 maç
içinde, penaltılar dışında bir maçta filelere giden en çok gol olarak tarihe
geçti.
Ezeli rakipler arasında ayrıca, 30 Nisan 1949'daki Basın Kupası
maçını 5-4 Galatasaray, 6 Kasım 1955'deki İstanbul Ligi maçını da 5-4 Beşiktaş
kazanırken, filelere toplam 9'ar gol gitti.
4-4'lük maçlar
Ezeli rakipler arasındaki en gollü beraberlikler 4-4'lük
skorlarla alındı.
İki takım arasında 4 Ocak 1935'de Şeref Stadı'nda
yapılan özel maç, 21 Kasım 1937'de Fenerbahçe Stadı'ndaki İstanbul Ligi maçı, 11
Mayıs 1940'da Taksim Stadı'nda yapılan Bahar Kupası maçı, 16 Haziran 1940'da
Şeref Stadı'ndaki milli küme maçı, 26 Mayıs 1968'de Ali Sami Yen Stadı'nda
yapılan Birinci Lig maçı 4-4 berabere sonuçlandı.
Galibiyet hasreti çekilen yıllar
Ezeli rakipler, 322 maçın sığdığı 85
yıllık rekabette bazı dönemlerde birbirlerine karşı üstünlük kurmakta
zorlandı.
Beşiktaş, 30 Mart 1975 ile 16 Eylül 1979 tarihleri arasında
Galatasaray ile yaptığı üst üste 17 maçta da galibiyet yüzü
göremedi.
Galatasaray ise 20 Kasım 1931 ile 21 Haziran 1936 arasında geçen 15
maçta da ezeli rakibini yenemedi.
İki takımda da oynayanlar
Ezeli rekabetin geçmişinde birçok futbolcu her iki
takım formasını da giydi.
Son dönemde hem Beşiktaş, hem de Galatasaray'da
forma giyen oyuncular arasında Ali Çoban, Mirsad Kovaçeviç (Mirsad Güneş),
Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Ahmet Yıldırım, Mehmet Aksu, Ayhan Akman, Emre
Aşık, Adrian İlie, Berkant Göktan, Okan Buruk, Mehmet Yozgatlı ve Gökhan Zan
bulunuyor.