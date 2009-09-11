Ezeli rekabetten ilginç notlar

Galatasaray ile Beşiktaş takımları arasında 322 maçın sığdığı 85 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top attı.



Ezeli rakiplerin ilk randevusu olan, 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda yapılan İstanbul Ligi maçını Beşiktaş 2-0 kazandı.

Siyah-beyazlı takım adına ilk golü atan Refik Osman Top, derbi tarihine geçti.



Galatasaray adına ezeli rekabette ilk golü ise 31 Temmuz 1925'de Taksim Stadı'nda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın 6-2 kazandığı rekabetin 2. maçında Mehmet Leblebi kaydetti.



Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki maçlarda son golü ise geçen sezonun 33. haftasında BJK İnönü Stadı'nda siyah-beyazlıların 2-1 kazandığı derbide Beşiktaşlı Yusuf Şimşek attı.



Ezeli rekabetin golcüleri



İki takım arasındaki 85 yıllık rekabette, Beşiktaş'ın efsane kaptanı “Baba” lakaplı Hakkı Yeten, 61 maçta 29 golle en golcü futbolcu unvanını elinde bulundururken, yine Beşiktaşlı Şeref Görkey, 63 maçta 26 golle 2. sırada yer alıyor. “Kara Kartallar”da ayrıca Feyyaz Uçar'ın 18 golü bulunuyor.



Galatasaray'da ise Gündüz Kılıç, 31 maçta 21 golle Beşiktaş'a en fazla gol atan sarı-kırmızılı futbolcu. “Cim Bom”da ayrıca Metin Oktay'ın 40 maçta 15 golü bulunuyor.



Bir maçta en çok gol atanlar



Galatasaray-Beşiktaş rekabetinde geride kalan 322 randevuda, bir maçta en çok gol atan futbolcu, sarı-kırmızılıların efsanevi futbolcusu Gündüz Kılıç.



Galatasaraylı futbolcu, 30 Haziran 1940'da Şeref Stadı'nda yapılan ve Galatasaray'ın 9-2 kazandığı tarihi maçta 5 gol birden atarak, rekabetin bir maçta en çok gol atan ismi unvanını yıllardır kimseye bırakmadı.



Ayrıca Beşiktaşlı Hakkı Yeten, Şükrü Gülesin, Recep Adanır ve Feyyaz Uçar ile Galatasaraylı Mehmet Leblebi, Gündüz Kılıç, Eşref Aykaç, Süleyman Tekil, Saffet Sancaklı, daha sonra Beşiktaş forması da giyen Adrian Ilie ve Milan Baros, bir maçta 3'er gol atma başarısını gösterdi.



En farklı skorlu galibiyetler



Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki en farklı skor, 30 Haziran 1940 tarihinde yapılan Milli Küme maçında elde edildi. Bu karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 9-2 yenme başarısını gösterdi.



Sarı-kırmızılılar ayrıca, 18 Temmuz 1997'de TSYD Kupası'nda 6-0, 31 Temmuz 1925'te 6-2, 10 Kasım 1943 ve 6 Ağustos 1975'te aynı sonuçlarla 5-1, 10 Ağustos 1977'de 4-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı.



Beşiktaş ise ezeli rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini 18 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'da 5-0'lık skorlarla elde etti. Siyah-beyazlılar ayrıca, 14 Kasım 1945'te ve 28 Mart 1948'de de aynı skorlarla 5-1 galip geldi.

Lig maçlarında ise en farklı skorlu galibiyetleri Beşiktaş 4-1, Galatasaray ise 3-0'lık sonuçlarla aldı.



Seyircisiz derbi



Ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş'ın 2007-2008 sezonunun ilk yarısında Ali Sami Yen Stadı'nda yaptıkları derbi maç, tarihe geçti.

Galatasaray'ın bir önceki sezondan kalan 5 maçlık cezası nedeniyle seyircisiz oynatılan karşılaşma, ezeli rekabetin 85 yıllık tarihinde bir ilk olarak yerini aldı.



En çok oynayanlar



Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki ezeli rekabette en çok forma giyen oyuncuların başında Beşiktaşlı Şeref Görkey geliyor.

Şeref Görkey, siyah-beyazlı forma altında 63 kez Galatasaray'a karşı forma giyerken, 2. sırayı 61 maçla yine Beşiktaşlı Hakkı Yeten alıyor.



En gollü maçlar



Ezeli rakipler arasında şimdiye dek yapılan en gollü maçta sporseverler toplam 11 gol izledi.



Galatasaray'ın 30 Haziran 1940'da 9-2 kazandığı maçta filelere giden toplam 11 gol, geride kalan 322 maç içinde, penaltılar dışında bir maçta filelere giden en çok gol olarak tarihe geçti.



Ezeli rakipler arasında ayrıca, 30 Nisan 1949'daki Basın Kupası maçını 5-4 Galatasaray, 6 Kasım 1955'deki İstanbul Ligi maçını da 5-4 Beşiktaş kazanırken, filelere toplam 9'ar gol gitti.



4-4'lük maçlar



Ezeli rakipler arasındaki en gollü beraberlikler 4-4'lük skorlarla alındı.



İki takım arasında 4 Ocak 1935'de Şeref Stadı'nda yapılan özel maç, 21 Kasım 1937'de Fenerbahçe Stadı'ndaki İstanbul Ligi maçı, 11 Mayıs 1940'da Taksim Stadı'nda yapılan Bahar Kupası maçı, 16 Haziran 1940'da Şeref Stadı'ndaki milli küme maçı, 26 Mayıs 1968'de Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan Birinci Lig maçı 4-4 berabere sonuçlandı.



Galibiyet hasreti çekilen yıllar



Ezeli rakipler, 322 maçın sığdığı 85 yıllık rekabette bazı dönemlerde birbirlerine karşı üstünlük kurmakta zorlandı.



Beşiktaş, 30 Mart 1975 ile 16 Eylül 1979 tarihleri arasında Galatasaray ile yaptığı üst üste 17 maçta da galibiyet yüzü göremedi.

Galatasaray ise 20 Kasım 1931 ile 21 Haziran 1936 arasında geçen 15 maçta da ezeli rakibini yenemedi.



İki takımda da oynayanlar



Ezeli rekabetin geçmişinde birçok futbolcu her iki takım formasını da giydi.



Son dönemde hem Beşiktaş, hem de Galatasaray'da forma giyen oyuncular arasında Ali Çoban, Mirsad Kovaçeviç (Mirsad Güneş), Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Ahmet Yıldırım, Mehmet Aksu, Ayhan Akman, Emre Aşık, Adrian İlie, Berkant Göktan, Okan Buruk, Mehmet Yozgatlı ve Gökhan Zan bulunuyor.

