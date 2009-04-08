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Spor

Ezeli rekabette yeni ‘cep’he

Fenerbahçe'nin Fenercell atağına Galatasaray da cuma günü karşılık veriyor.

08 Nisan 2009 03:00

Fenerbahçe'nin Fenercell atağına Galatasaray da cuma günü karşılık veriyor.

Galatasaray Kulübü'nün mobil telekomünikasyon sektöründe ana sponsoru olan Avea ile birlikte hayata geçireceği "GSMobile", cuma günü İstanbul'da kamuoyuna tanıtılacak.

Tanıtım toplantısına, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Başkan Yardımcısı Yiğit Şardan, Türk Telekom Genel Müdürü Paul Doany ve Avea'nın üst düzey yöneticisi Cüneyt Türktan katılacak.

Avea, geçen şubat ayında da Fenerbahçe Kulübü ile işbirliğine girerek "Fenercell" hattını devreye sokmuştu. Fenerbahçe yönetimi, Fenercell ile bu yıl 250 bin, 4 yıl içinde de 1 milyon aboneye ulaşarak yıllık brüt 20 milyon lira gelir hedeflediğini açıklamıştı.

Kulüpler, GSM oberatörleriyle yaptıkları anlaşmalar sonucunda içeriklerini kendilerinin hazırladığı özel operatörlük hizmeti veriyor. Tarifleri de kendileri belirleyen kulüpler, taraftarlarını kendileri üzerinden konuşturarak gelir hedeflerken GSM operatörleri de böylece futbol pastasından pay almayı amaçlıyor.

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