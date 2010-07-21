Ezeli rekabette ilk maç 9. haftada

T24 - 15 Ağustos'ta başlayacak olan Turkcell Süper Lig'de belirlenen 2010-2011 fikstüründe ilk derbi Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 5. haftada Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak. Üç büyüklerin ilk hafta mücadelelerinde Fenerbahçe yeni sezonu evinde açarken, Galatasaray ve Beşiktaş deplasmanda ilk maçlarına çıkacak. Yeni sezonunu açılışıysa son şampiyon Bursaspor'dan gelecek.
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Turkcell Süper Lig'de 2010-2011 sezonu maç programını belirleyecek olan fikstür çekimine TFF yetkilileri ile Süper Lig'de mücadele edecek 18 kulübün temsilcileri katıldı.
Fikstür çekiminde yeni sezonun derbi maçları da belli olurken, ilk derbi 5. haftada Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında, ligin 9. haftasındaki 2. debi de yine Şüktrü Saraçoğlu Stadı'nda Fenerhabçe ile Galatasaray arasında oynanacak.
14. haftada oynanacak ilk yarının son derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'ı Ali Sami Yen'de ağırlayacak.
Yeni sezonun 15 Ağustos'ta başlayacağı Süper Lig’de 19 Aralık 2010'da oynanacak 17. hafta karşılaşmaları ile ilk devre sona erecek. Ligin ikinci devresi 23 Ocak'ta başlayıp, 22 Mayıs 2011'de sona erecek.
Açılış son şampiyon Bursaspor'dan
Süper Lig'de 2010-2011 futbol sezonu fikstürü İstanbul'da çekildi. Haliç Kongre Merkezi Sadabad Salonu'nda, Futbol Federasyonu ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Süper Lig fikstür çekimine göre, 13, 14, 15, 16 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ve son şampiyon Bursaspor'un açılışıyal başlayacak Süper Lig'in ilk hafta maçlarının programı şöyle:
Fenerbahçe-Antalyaspor, Kardemir Karabükspor-Manisaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kayserispor, Ankaragücü-Trabzonspor, Bucaspor-Beşiktaş, Gaziantepspor-Kasımpaşa, Eskişehirspor-Gençlerbirliği, Bursaspor-Konyaspor, Sivasspor-Galatasaray
2. Hafta (20-23
Ağustos):
Manisaspor-Ankaragücü
Konyaspor-Eskişehirspor
Gençlerbirliği-Gaziantepspor
Kasımpaşa-Bucaspor
Kayserispor-Kardemir Karabükspor
Trabzonspor-Fenerbahçe
Antalyaspor-Sivasspor
Beşiktaş-İstanbul
Büyükşehir Belediyespor
Galatasaray-Bursaspor
3. Hafta (27-30
Ağustos):
Sivasspor-Bursaspor
Ankaragücü-Kayserispor
Bucaspor-Gençlerbirliği
Fenerbahçe-Manisaspor
Kardemir Karabükspor-Beşiktaş
İstanbul Büyükşehir
Belediyespor-Kasımpaşa
Eskişehirspor-Galatasaray
Antalyaspor-Trabzonspor
Gaziantepspor-Konyaspor
4. Hafta (10-13
Eylül):
Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor
Kayserispor-Fenerbahçe
Bursaspor-Eskişehirspor
Gençlerbirliği-İstanbul
Büyükşehir Belediyespor
Beşiktaş-Ankaragücü
Manisaspor-Antalyaspor
Trabzonspor-Sivasspor
Konyaspor-Bucaspor
Galatasaray-Gaziantepspor
5. Hafta (17-20 Eylül):
Fenerbahçe-Beşiktaş
Trabzonspor-Manisaspor
Antalyaspor-Kayserispor
Sivasspor-Eskişehirspor
Ankaragücü-Kasımpaşa
Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği
İstanbul
Büyükşehir Belediyespor-Konyaspor
Bucaspor-Galatasaray
Gaziantepspor-Bursaspor
6. Hafta (24-27 Eylül):
Kayserispor-Trabzonspor
Manisaspor-Sivasspor
Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor
Gençlerbirliği-Ankaragücü
Kasımpaşa-Fenerbahçe
Beşiktaş-Antalyaspor
Eskişehirspor-Gaziantepspor
Bursaspor-Bucaspor
Konyaspor-Kardemir Karabükspor
7. Hafta (1-4
Ekim):
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
İstanbul
Büyükşehir Belediyespor-Bursaspor
Manisaspor-Kayserispor
Ankaragücü-Konyaspor
Kardemir Karabükspor-Galatasaray
Bucaspor-Eskişehirspor
Trabzonspor-Beşiktaş
Antalyaspor-Kasımpaşa
Sivasspor-Gaziantepspor
8. Hafta (15-18 Ekim):
Galatasaray-Ankaragücü
Kasımpaşa-Trabzonspor
Bursaspor-Kardemir Karabükspor
Gençlerbirliği-Antalyaspor
Beşiktaş-Manisaspor
Kayserispor-Sivasspor
Gaziantepspor-Bucaspor
Eskişehirspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor
Konyaspor-Fenerbahçe
9. Hafta (22-25 Ekim):
Kardemir
Karabükspor-Eskişehirspor
Kayserispor-Beşiktaş
Antalyaspor-Konyaspor
Fenerbahçe-Galatasaray
Ankaragücü-Bursaspor
İstanbul Büyükşehir
Belediyespor-Gaziantepspor
Manisaspor-Kasımpaşa
Trabzonspor-Gençlerbirliği
Sivasspor-Bucaspor
10. Hafta (29 Ekim-1
Kasım):
Eskişehirspor-Ankaragücü
Konyaspor-Trabzonspor
Galatasaray-Antalyaspor
Gençlerbirliği-Manisaspor
Kasımpaşa-Kayserispor
Beşiktaş-Sivasspor
Bucaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor
Gaziantepspor-Kardemir
Karabükspor
Bursaspor-Fenerbahçe
11. Hafta (5-8 Kasım):
Kayserispor-Gençlerbirliği
Manisaspor-Konyaspor
Sivasspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor
Fenerbahçe-Eskişehirspor
Ankaragücü-Gaziantepspor
Kardemir Karabükspor-Bucaspor
Beşiktaş-Kasımpaşa
Trabzonspor-Galatasaray
Antalyaspor-Bursaspor
12. Hafta: (12-15 Kasım):
Bucaspor-Ankaragücü
Eskişehirspor-Antalyaspor
Konyaspor-Kayserispor
Galatasaray-Manisaspor
Gençlerbirliği-Beşiktaş
Kasımpaşa-Sivasspor
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kardemir Karabükspor
Gaziantepspor-Fenerbahçe
Bursaspor-Trabzonspor
13 Hafta (19-22
Kasım):
Fenerbahçe-Bucaspor
Manisaspor-Bursaspor
Trabzonspor-Eskişehirspor
Ankaragücü-İstanbul
Büyükşehir Belediyespor
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
Beşiktaş-Konyaspor
Kayserispor-Galatasaray
Antalyaspor-Gaziantepspor
Sivasspor-Kardemir
Karabükspor
14 Hafta (26-29 Kasım):
Kardemir Karabükspor-Ankaragücü
İstanbul Büyükşehir
Belediyespor-Fenerbahçe
Konyaspor-Kasımpaşa
Galatasaray-Beşiktaş
Gençlerbirliği-Sivasspor
Bucaspor-Antalyaspor
Gaziantepspor-Trabzonspor
Eskişehirspor-Manisaspor
Bursaspor-Kayserispor
15. Hafta (3-6 Aralık):
Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor
Beşiktaş-Bursaspor
Trabzonspor-Bucaspor
Ankaragücü-Sivasspor
Kasımpaşa-Galatasaray
Kayserispor-Eskişehirspor
Manisapor-Gaziantepspor
Antalyaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor
Konyaspor-Gençlerbirliği
16. Hafta (10-13 Aralık):
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor
Eskişehirspor-Beşiktaş
Sivasspor-Konyaspor
Galatasaray-Gençlerbirliği
Ankaragücü-Fenerbahçe
Kardemir Karabükspor-Antalyaspor
Bucaspor-Manisaspor
Gaziantepspor-Kayserispor
Bursaspor-Kasımpaşa
17. Hafta (17-19 Aralık):
Fenerbahçe-Sivasspor
Kayserispor-Bucaspor
Antalyaspor-Ankaragücü
Gençlerbirliği-Bursaspor
Kasımpaşa-Eskişehirspor
Beşiktaş-Gaziantepspor
Manisaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor
Trabzonspor-Kardemir Karabükspor
Konyaspor-Galatasaray