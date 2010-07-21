Ezeli rekabette ilk maç 9. haftada

T24 - 15 Ağustos'ta başlayacak olan Turkcell Süper Lig'de belirlenen 2010-2011 fikstüründe ilk derbi Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 5. haftada Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak. Üç büyüklerin ilk hafta mücadelelerinde Fenerbahçe yeni sezonu evinde açarken, Galatasaray ve Beşiktaş deplasmanda ilk maçlarına çıkacak. Yeni sezonunu açılışıysa son şampiyon Bursaspor'dan gelecek.



Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Turkcell Süper Lig'de 2010-2011 sezonu maç programını belirleyecek olan fikstür çekimine TFF yetkilileri ile Süper Lig'de mücadele edecek 18 kulübün temsilcileri katıldı.



Fikstür çekiminde yeni sezonun derbi maçları da belli olurken, ilk derbi 5. haftada Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında, ligin 9. haftasındaki 2. debi de yine Şüktrü Saraçoğlu Stadı'nda Fenerhabçe ile Galatasaray arasında oynanacak.



14. haftada oynanacak ilk yarının son derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'ı Ali Sami Yen'de ağırlayacak.



Yeni sezonun 15 Ağustos'ta başlayacağı Süper Lig’de 19 Aralık 2010'da oynanacak 17. hafta karşılaşmaları ile ilk devre sona erecek. Ligin ikinci devresi 23 Ocak'ta başlayıp, 22 Mayıs 2011'de sona erecek.





Açılış son şampiyon Bursaspor'dan





Süper Lig'de 2010-2011 futbol sezonu fikstürü İstanbul'da çekildi. Haliç Kongre Merkezi Sadabad Salonu'nda, Futbol Federasyonu ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Süper Lig fikstür çekimine göre, 13, 14, 15, 16 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ve son şampiyon Bursaspor'un açılışıyal başlayacak Süper Lig'in ilk hafta maçlarının programı şöyle:



Fenerbahçe-Antalyaspor, Kardemir Karabükspor-Manisaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kayserispor, Ankaragücü-Trabzonspor, Bucaspor-Beşiktaş, Gaziantepspor-Kasımpaşa, Eskişehirspor-Gençlerbirliği, Bursaspor-Konyaspor, Sivasspor-Galatasaray





2. Hafta (20-23 Ağustos):



Manisaspor-Ankaragücü

Konyaspor-Eskişehirspor

Gençlerbirliği-Gaziantepspor

Kasımpaşa-Bucaspor

Kayserispor-Kardemir Karabükspor

Trabzonspor-Fenerbahçe

Antalyaspor-Sivasspor

Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Galatasaray-Bursaspor



3. Hafta (27-30 Ağustos):



Sivasspor-Bursaspor

Ankaragücü-Kayserispor

Bucaspor-Gençlerbirliği

Fenerbahçe-Manisaspor

Kardemir Karabükspor-Beşiktaş

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kasımpaşa

Eskişehirspor-Galatasaray

Antalyaspor-Trabzonspor

Gaziantepspor-Konyaspor



4. Hafta (10-13 Eylül):



Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor

Kayserispor-Fenerbahçe

Bursaspor-Eskişehirspor

Gençlerbirliği-İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Beşiktaş-Ankaragücü

Manisaspor-Antalyaspor

Trabzonspor-Sivasspor

Konyaspor-Bucaspor

Galatasaray-Gaziantepspor



5. Hafta (17-20 Eylül):



Fenerbahçe-Beşiktaş

Trabzonspor-Manisaspor

Antalyaspor-Kayserispor

Sivasspor-Eskişehirspor

Ankaragücü-Kasımpaşa

Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Konyaspor

Bucaspor-Galatasaray

Gaziantepspor-Bursaspor



6. Hafta (24-27 Eylül):



Kayserispor-Trabzonspor

Manisaspor-Sivasspor

Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Gençlerbirliği-Ankaragücü

Kasımpaşa-Fenerbahçe

Beşiktaş-Antalyaspor

Eskişehirspor-Gaziantepspor

Bursaspor-Bucaspor

Konyaspor-Kardemir Karabükspor



7. Hafta (1-4 Ekim):



Fenerbahçe-Gençlerbirliği

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursaspor

Manisaspor-Kayserispor

Ankaragücü-Konyaspor

Kardemir Karabükspor-Galatasaray

Bucaspor-Eskişehirspor

Trabzonspor-Beşiktaş

Antalyaspor-Kasımpaşa

Sivasspor-Gaziantepspor



8. Hafta (15-18 Ekim):



Galatasaray-Ankaragücü

Kasımpaşa-Trabzonspor

Bursaspor-Kardemir Karabükspor

Gençlerbirliği-Antalyaspor

Beşiktaş-Manisaspor

Kayserispor-Sivasspor

Gaziantepspor-Bucaspor

Eskişehirspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Konyaspor-Fenerbahçe



9. Hafta (22-25 Ekim):



Kardemir Karabükspor-Eskişehirspor

Kayserispor-Beşiktaş

Antalyaspor-Konyaspor

Fenerbahçe-Galatasaray

Ankaragücü-Bursaspor

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantepspor

Manisaspor-Kasımpaşa

Trabzonspor-Gençlerbirliği

Sivasspor-Bucaspor



10. Hafta (29 Ekim-1 Kasım):



Eskişehirspor-Ankaragücü

Konyaspor-Trabzonspor

Galatasaray-Antalyaspor

Gençlerbirliği-Manisaspor

Kasımpaşa-Kayserispor

Beşiktaş-Sivasspor

Bucaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor

Bursaspor-Fenerbahçe



11. Hafta (5-8 Kasım):



Kayserispor-Gençlerbirliği

Manisaspor-Konyaspor

Sivasspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Fenerbahçe-Eskişehirspor

Ankaragücü-Gaziantepspor

Kardemir Karabükspor-Bucaspor

Beşiktaş-Kasımpaşa

Trabzonspor-Galatasaray

Antalyaspor-Bursaspor



12. Hafta: (12-15 Kasım):



Bucaspor-Ankaragücü

Eskişehirspor-Antalyaspor

Konyaspor-Kayserispor

Galatasaray-Manisaspor

Gençlerbirliği-Beşiktaş

Kasımpaşa-Sivasspor

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kardemir Karabükspor

Gaziantepspor-Fenerbahçe

Bursaspor-Trabzonspor



13 Hafta (19-22 Kasım):



Fenerbahçe-Bucaspor

Manisaspor-Bursaspor

Trabzonspor-Eskişehirspor

Ankaragücü-İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Kasımpaşa-Gençlerbirliği

Beşiktaş-Konyaspor

Kayserispor-Galatasaray

Antalyaspor-Gaziantepspor

Sivasspor-Kardemir Karabükspor



14 Hafta (26-29 Kasım):



Kardemir Karabükspor-Ankaragücü

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe

Konyaspor-Kasımpaşa

Galatasaray-Beşiktaş

Gençlerbirliği-Sivasspor

Bucaspor-Antalyaspor

Gaziantepspor-Trabzonspor

Eskişehirspor-Manisaspor

Bursaspor-Kayserispor



15. Hafta (3-6 Aralık):



Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor

Beşiktaş-Bursaspor

Trabzonspor-Bucaspor

Ankaragücü-Sivasspor

Kasımpaşa-Galatasaray

Kayserispor-Eskişehirspor

Manisapor-Gaziantepspor

Antalyaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Konyaspor-Gençlerbirliği



16. Hafta (10-13 Aralık):



İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor

Eskişehirspor-Beşiktaş

Sivasspor-Konyaspor

Galatasaray-Gençlerbirliği

Ankaragücü-Fenerbahçe

Kardemir Karabükspor-Antalyaspor

Bucaspor-Manisaspor

Gaziantepspor-Kayserispor

Bursaspor-Kasımpaşa



17. Hafta (17-19 Aralık):



Fenerbahçe-Sivasspor

Kayserispor-Bucaspor

Antalyaspor-Ankaragücü

Gençlerbirliği-Bursaspor

Kasımpaşa-Eskişehirspor

Beşiktaş-Gaziantepspor

Manisaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Trabzonspor-Kardemir Karabükspor

Konyaspor-Galatasaray





