-EZELİ REKABETTE FENERBAHÇE GALİP İSTANBUL (A.A) - 06.06.2011 - Beko Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Ülker, ezeli rakibi Galatasaray Cafe Crown'u 95-74 yenerek, seride 2-0 öne geçti. Normal sezonda alınan karşılıklı galibiyetlerle 0-0 berabere başlayan ve 4 maçı kazanan takımın şampiyon olacağı seride sarı-lacivertli takım, bu sonuçla önemli bir avantaj elde etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Ülker, savunmada zayıf kalan rakibi karşısında boyalı alanı iyi kullanarak, 6. dakikada 14-8 öne geçti. İlk dakikalarda dış atışlarda aradığı sayıları bulamayan Galatasaray Cafe Crown, daha sonra Ermal, Shumpert ve Jonhson'un basketleriyle 7. dakikada skoru 14-14 eşitledi. Ancak sarı-lacivertliler, Lavrinovic'in etkili mücadelesiyle oyuna tekrar ağırlığını koydu ve ilk periyotu 26-20 üstün geçti. İkinci periyoda Jasikevicius ve Kaya'nın basketleriyle başlayan Fenerbahçe Ülker, 12. dakikada farkı 8 sayıya (33-25) çıkardı. Galatasaray Cafe Crown, savunmasında kısa bir bocalama yaşayan rakibine Haluk ve Johnson'un üst üste kaydettiği basketlerle karşılık vererek, 13. dakikada farkı 1 sayıya (35-34) indirdi. Karşılıklı basketlerle devam eden karşılaşmada oldukça baskılı bir mücadele ortaya koyan Galatasaray Cafe Crown, Johnson ve Shumpert'in skorer oyunuyla periyodun bitimine 5 saniye kala 46-44 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. Galatasaray Cafe Crown, karşılaşmanın ilk yarısında 3 sayılık atışlarda oldukça düşük bir yüzde ile oynadı. Sarı-kırmızılı takım müsait durumda birçok atış yapmasına rağmen, 16 atıştan sadece 4 tanesini sayıya çevirebildi. Fenerbahçe Ülker ise dışardan attığı 7 atıştan 4 tanesinde isabet sağlamayı başardı. Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Galatasaray Cafe Crown, Ermal ve Tutku'nun basketleriyle 22. dakikada 51-46 öne geçti. Ancak Fenerbahçe Ülker'de sahne alan Ukic, peş peş kaydettiği 3 tane 3 sayılık basketle 25. dakikada skoru eşitledi: 57-57. Aynı dakikada Tomas'ın dış atıştan bulduğu basketle 60-57 öne geçen sarı-lacivertliler, hızla skor bulmaya devam etti. Direnci kırılan rakibi karşısında Tomas, Ömer Onan ve Lavrinovic ile sayı üreten ev sahibi takım, 29. dakikada farkı 12 sayıya (71-59) çıkardı ve son periyoda 73-63 önde girdi. Son periyotta May ve Prelzic'in 9-2'lik serisi ile başlayan Fenerbahçe Ülker, 23. dakikada skoru 82-65'e taşıdı. Sarı-lacivertli takım, oyun disiplininden kopan, hem savunma hem de hücumda oldukça kötü bir mücadele sergileyen rakibi karşısında, 25. dakikada farkı 22 sayıya kadar (89-67) çıkardı. Kalan dakikalarda rahat bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Ülker, karşılaşmadan 95-74 galip ayrılarak, seride 2-0 öne geçti. Sarı-lacivertli takım, seride Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ilk maçı da 81-59 kazanmıştı. Final serisinde üçüncü maç, 9 Haziran Perşembe günü Galatasaray Cafe Crown'un ev sahipliğinde Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak. -İSTATİSTİKLER- Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 21 sayı ile Galatasaray Cafe Crown'dan Johnson olurken, Fenerbahçe Ülker'de Lavrinovic ve Tomas 18'er, Ukic de 15 sayı kaydetti. Sarı-lacivertli takım, üç sayılık basket denemelerinde 17 atıştan 10'unu sayıya çevirerek yüzde 58,8 ile oynarken, sarı-kırmızılı takım 24 atıştan sadece 7 tanesinde isabet buldu ve yüzde 29,2 gibi düşük bir yüzde sağladı. Konuk takımda Shumpert, dış atışlardan yaptığı 6 atıştan 1 tanesini sayıya çevirebildi. Ev sahibi ekip toplamda 37 ribaund alırken, Galatasaray Cafe Crown 31 ribauntta kaldı. Sarı-lacivertilerde Oğuz ve May aldıkları 7'şer ribauntla karşılaşmada öne çıkan isimler oldu. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Murat Biricik xx, Erşan Kartal x, Halil Baldemir xx Fenerbahçe Ülker: Ukic xxx 15, Ömer x 4, Tomas xxx 18, Lavrinovic xxxx 18, Oğuz xxx 8, Kaya xx 6, Preldzic xxx 8, Jasikevicius xx 10, May xx 8, Kerem x, Erbil x, Berkay x Galatasaray Cafe Crown: Johnson xxx 21, Shipp x 4, Evren x, Shumpert xxx 16, Ermal xx 10, Andric x 6, Caner x 4, Tutku x 3, Haluk xx 10, Sertaç x 1. Periyot: 26-20 Devre: 44-46 3. Periyot: 73-63