EZELİ REKABET

17 Ocak 1909 tarihinde, şimdiki F.Bahçe Stadı'nın bulunduğu Papaz'ın Çayırı'nda oynanan ve G.Saray'in 2-0 galibiyetiyle başlayan 98 yıllık ezeli rekabette, bugüne dek yapılan toplam 354 maçtan 134'ünü F.Bahçe, 111'ini ise G.Saray kazandı, 109 maç da berabere sonuçlandı.F.Bahçe'nin 498 golüne, G.Saray 450 golle cevap verdi.Ezeli rakipler, 49 yıllık geçmişi bulunan Türkiye 1. Futbol Ligi'nde bugüne dek 98 kez karşı karşıya geldi. F.Bahçe, genel maçlardaki üstünlüğünü, lig maçlarına da taşıyarak, rakibine39-28'lik üstünlük kurdu. Lig maçlarında F.Bahçe 126, G.Saray ise 99 gol attı. Ligdeki 31 maçta ise, taraflar eşitliği bozamadı.