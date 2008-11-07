EZELİ REKABET

Türk futbolunun Zıt kardeşleri Fenerbahçe ile G.Saray, bugüne dek tam 354 kez karşı karşıya geldiler.
17 Ocak 1909 tarihinde, şimdiki F.Bahçe Stadı'nın bulunduğu Papaz'ın Çayırı'nda oynanan ve G.Saray'in 2-0 galibiyetiyle başlayan 98 yıllık ezeli rekabette, bugüne dek yapılan toplam 354 maçtan 134'ünü F.Bahçe, 111'ini ise G.Saray kazandı, 109 maç da berabere sonuçlandı.
F.Bahçe'nin 498 golüne, G.Saray 450 golle cevap verdi. FENERBAHÇE LİGDE DE ÖNDE
Ezeli rakipler, 49 yıllık geçmişi bulunan Türkiye 1. Futbol Ligi'nde bugüne dek 98 kez karşı karşıya geldi. F.Bahçe, genel maçlardaki üstünlüğünü, lig maçlarına da taşıyarak, rakibine
39-28'lik üstünlük kurdu. Lig maçlarında F.Bahçe 126, G.Saray ise 99 gol attı. Ligdeki 31 maçta ise, taraflar eşitliği bozamadı. TARAFTARLARIN DERBİ HAYALİFENERBAHÇE 6-0 YENMİŞTİ
GALATASARAY 5-1 YENMİŞTİ