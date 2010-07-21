Ezeli rakipler hazırlık maçı da olsa yine karşılaştı

T24 - Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, uzun yıllar sonra, sezon öncesinde hazırlık maçı yapacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray, Spor Toto Dostluk Kupası'nda Almanya'da karşılaşacak.

Borussia Mönchengladbach'ın sahası Borussia Park'ta oynanacak maç saat 21:00'da başlayacak ve Futbol Smart'tan naklen yayınlanacak.

Ezeli rakipler Almanya sınırları içinde bugün dördüncü kez karşı karşıya gelecek.

3 Ağustos 1980 tarihinde Offenbach’ta oynanan Vatan Kupası maçını Fenerbahçe 3-2 kazandı. 4 Ağustos 1990'da Köln’deki maçta 2-0’lık sonuçla Galatasaray güldü. İki takım, Almanya’da son maçlarını 17 Temmuz 1996'da Frankfurt’ta oynadı, mücadele golsüz sona erdi.

Yeni sezon hazırlıklarını Belçika'da sürdüren Fenerbahçe burada oynadığı maçlarda AZ Alkmaar'a 2-0 ve Köln'e 5-2 yenildi, Genk'i 3-0 yendi.

Hollanda'da kamp yapan ve ezeli rakibine göre çok zayıf ekiplerle karşılaşan Galatasaray ise Kleve'yi 4-0, Homberg'i 5-0 ve Pas'ı 4-0 mağlup etti.

