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EZELİ RAKİPLER AVRUPA'DA BİRBİRİNE RAKİP OLDU İSTANBUL (A.A)

20 Ocak 2011 00:43

-EZELİ RAKİPLER AVRUPA'DA BİRBİRİNE RAKİP OLDU İSTANBUL (A.A) - 19.01.2011 - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bayan basketbol takımları, FIBA Bayanlar Avrupa Ligi'nde 2. tur (Son 16) mücadelesinde birbirlerine rakip oldular.  Avrupa Ligi'nde yer aldığı (B) Grubu'nu 10'da 10 yaparak 1. sırada tamamlayan ve tüm gruplar içinde en iyi birinci olarak bir üst tura çıkan Fenerbahçe, (C) Grubu'nu 4. sırada tamamlayarak son 16'ya kalan Galatasaray Medical Park ile eşleşti.  Ezeli rakiplerin bayan takımları bu eşleşmeyle Türkiye'de mücadele ettikleri kulvarlardaki derbi heyecanını Avrupa arenasına taşıyacak.   

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