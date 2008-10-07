Ezeli düşmanlar Falcı Reşat ve Çapkın Tahir

'Kirpi' adlı film, iki usta oyuncuyu, Mazhar Alanson ve Güven Kıraç'ı biraraya getirdi. Alanson 'Falcı Reşat', Kıraç da 'Çapkın Tahir' rolünde. Ezeli düşmanlar her tür kötülüğü yapıyor!..



Sulhi Dölek, 2005 yılında beyin kanaması geçirmeden önce, 'Kirpi' adlı romanını senaryo haline getiriyordu. Projesini yönetmen Murat Aktaş'la paylaşmıştı. Ancak ani ölümünün ardından senaryo yarım kalmıştı. Murat Aktaş, bir süre önce Dölek'in ailesinden özel izin alarak 'Kirpi'yi hayata geçirdi. Yapımcılığını Demo Film Entertainment ile Saran Film'in üstlendiği filmde, başrolleri Mazhar Alanson, Güven Kıraç, Zihni Göktay ve Zuhal Topal paylaşıyor. Ağustosta başlayan çekimler de tamamlanmak üzere...



'Falcı Reşat'



Mazhar Alanson'un canlandırdığı karakter 'Falcı Reşat' ismini taşıyor. Güven Kıraç ise, 'Tahir' isminde, evli ama çapkın bir figüran ajansının sahibini oynuyor. Reşat, belirli bir mesleği olmayan, günün yükselen değerlerine göre kendisine bir iş belirleyip para kazanmaya çalışan bir adam. Oyuncu olmaya çalışan genç kızların fal merakı sonucu falcılığa soyunuyor.



Traji Komik!



Filmin asıl konusu, iki azılı düşman olan Reşat ve Tahir'in birbirlerinden intikam almak için akla gelen her türlü kötülüğü yapması. Ancak, aralarındaki masum çekişme, giderek çığrından çıkıyor ve ülke çapında bir kargaşaya yol açıyor. Mazhar Alanson, Reşat karakterine kattığı mimik ve dialoglarla hem yönetmen Aktaş'ta, hem de rol arkadaşlarında hayranlık uyandırmış. 'Reşat' ve 'Tahir'in başına gelenlerin trajikomik bir dille anlatıldığı film, 150 kopyayla, 19 Aralık'ta gösterime girecek.

