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Kültür-Sanat

Ezel'e Cannes'dan ödül

Ezel dizisi Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen "C21 MEDIA ve FRAPA" format yarışmasında en iyi senaryo ödülünü aldı.

16 Ekim 2010 03:00

T24- Her hafta reyting rekorları kıran "Ezel" dizisi Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen "C21 MEDIA ve FRAPA" format yarışmasında en iyi senaryo ödülünü aldı.



11 Ekim'de Cannes'da düzenlenen "C21 MEDIA ve FRAPA" format yarışması ödül töreninde en iyi senaryo ödülünü Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği Ezel dizisi aldı.


İngiltere, Hollanda, ABD başta olmak üzere İsrail, İskandinavya, Danimarka, Fransa ve Kanada'dan da bir çok yapım şirketinin katıldığı yarışmada 6 kategoride yaklaşık 100 format oylandı.


Dünya genelinde yapım sektöründe tanınmış 35 bin kişi tarafından yapılan oylama sonucu en iyi senaryo ödülüne layık görülen Ezel dizisi böylelikle büyük bir başarıya daha imza atmış oldu.

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