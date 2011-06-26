Ezel: Kadınları bir bakışla tavlıyorum

T24 - Yunanistan’da beğeniyle izlenen “Ezel” dizisinin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu, Yunan gazetesine yaptığı açıklamada kadınları bakışıyla tavladığını söyledi. İmirzalıoğlu evlenmek istediğini de belirtti.



Antenna1 televizyon kanalında reyting rekorları kıran ''Ezel'' dizisinin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu, ülkenin en çok okunan gazetelerinden Ethnos'un pazar ekine kapak oldu.



İmirzalıoğlu'nun, ''bir bakışta birçok kadını tavlıyorum'' sözlerini Pazar ekinin kapağına taşıyan Ethnos, Türk oyuncu ile yaptığı röportajı yayımladı.



Etnos, Pazar ekinde iki sayfada ve bol fotoğraflı olarak yayımladığı röportajda, ''İmirzalığolu'nun, Türkiye'nin en yakışıklı erkekleri arasında yer aldığını ancak sınırların ötesinde de kalpleri yaktığını'' belirterek ''Kızlar, saldırın!'' ifadesini kullandı.



İmirzalıoğlu'nun, ''bekarım ve kendime uygun kadını bekliyorum'' şeklindeki sözlerinin öne çıkarıldığı röportajda, Türk oyuncunun ''Yunanistan'ı çok seviyorum ve en kısa zamanda ziyaret etmek istiyorum'' açıklamasına yer verdi.



Yunanistan'da, Antenna1 televizyonu tarafından yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan ''Ezel'' dizisi muhafazakarların tepkisine neden olmuştu.



Dizinin bazı sahnelerinin KKTC'de çekildiğini fark eden bir grup, dizinin yayından kaldırılmasını talep ederek, önceki gün Antenna1 binasının önünde gösteri yapmıştı.





