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Yaşam

Ezan sisteminden Rize'ye Türkü dinlettiler

Rize Müftülüğünce yaptırılan merkezi ezan sistemine farklı frekans karıştırılınca kentteki 170 caminin hoparlörlerinden yaklaşık 5 dakika boyunca şarkı ve türk&

11 Ocak 2010 02:00

 


T24- Rize Müftülüğünce yaptırılan merkezi ezan sistemine farklı frekans karıştırılınca kentteki 170 caminin hoparlörlerinden yaklaşık 5 dakika boyunca şarkı ve türkü sesi duyuldu.

İl Müftüsü İlyas Serenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün saat 20.30 sıralarında merkezi ezan sistemi için kurulan yayın sistemine farklı bir verici ile giriş yapılarak şarkı ve türkü çalındığını söyledi.

Olayı öğrenir öğrenmez görevlilerin müdahale ettiğini belirten Serenli, "Sesleri duyar duymaz görevli arkadaşlarımız Yeni Orta Cami’deki merkezi sistemi kapattı. Sistemi devre dışı bıraktık ancak cami hoparlörlerinden çok hoş olmayan sesler çıktı" dedi.

Rize’de 170 camide merkezi ezan sistemi uygulandığını bildiren Serenli, şunları kaydetti: "Zaman zaman arıza olabiliyordu ancak dün yaşanan olay birileri tarafından sabote edildiği izlenimi veriyor. Cami hoparlörlerinden şarkı, türkü dillendirildi. Hiç kimseyi suçlamıyoruz ancak camiler insanların hassas olduğu konular. Cami hoparlörlerinden sisteme girerek böyle bir şey yapmak hoş değil.

Bunun tedbirlerini alacağız. Yarından itibaren ilgili mercilere müracaat ederek bu tür sabotajları önlemeye çalışacağız."

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