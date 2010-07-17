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Yaşam

Ezan sesine ilk düzenleme Sarıyer'de

Ezanın kötü bir makamla ve yüksek perdeden okunduğu şikayeti üzerine Müftülik ayarlama yaptı...

17 Temmuz 2010 03:00

T24 - Ezanın kötü bir makamla ve yüksek perdeden okunduğu şikayeti üzerine Müftülik ayarlama yaptı...

Araçların, kornaların, satıcıların, müzik yayını yapan eğlence mekanlarının çevreye yaydığı gürültü, çok çeşitli sağlık sorunlarına yol açıyor. Bundan hareketle bir yönetmelik yayınlayan Çevre ve Orman Bakanlığı, saat 24.00’ten sonra eğlence mekanlarının müzik yayını yapmasını yasaklamıştı. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi de kentin gürültü haritasını çıkarmak için çalışmalara başlamıştı. Gürültü yasağıyla ilgili tartışmalar sürerken ‘Ezan’ konusu da gündeme geldi.


Diyanet ölçüm yapıyor

Habertürk'ün haberine göre, Bazı camilerde ezanın kötü bir makamla ve çok yüksek sesle okunmasının çevreye gürültü yaydığı iddiaları üzerine, Bakan Veysel Eroğlu, bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ölçümler yaptığını ve gerekli önlemleri aldığını duyurdu. Bunun bir örneği Sarıyer’deki Yeniköy Çarşı Merkez Camii’nde yaşandı. Cami çevresinde yaşayan vatandaşlar, ezanın kötü bir makamla ve çok yüksek perdeden okunduğu şikayetlerini uzun süredir Müftülüğe bildiriyordu. Ezanı huşu içinde dinlemek istediklerini söyleyen vatandaşlar, “İnsan, kulaklarını tırmalayan bir sesle nasıl huzur bulabilir? Makamıyla ve makul bir sesle ezan okunmasını istiyoruz” dediler. Bunun üzerine harekete geçen Sarıyer Müftülüğü yetkilileri, cami çevresinde çeşitli ölçümler yaptı.


Artık güzel okunuyor

Hoparlörden çıkan sesin desibelinin belirlenen ölçülerden yüksek çıkması üzerine ayarlamaya gidildi. Hoparlörün sesi, uygun bir seviyeye getirildi. Uygulama, hem mahalle sakinlerini hem de cami cemaatini tarafından memnuniyetle karşılandı. Ezanın insanı rahatsız edecek şekilde okunmaması gerektiğini söyleyen müftülük yetkilileri, “İlçe genelinde kötü ezan okunan camilerde personel değişikliği yaptık. Bütün camilerimizde ezan en güzel şekilde okunuyor. Yeniköy Camii’ndeki düzenleme de herkesi rahatlattı. Cemaat ve vatandaş bize teşekkür ediyor” dedi.


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