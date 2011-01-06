-''EYYVAH EYVAH 2''NİN GALASI YAPILDI İSTANBUL (A.A) - 06.01.2011 - BKM Film'in yapımcılığını üstlendiği, Hakan Algül'ün yönettiği ''Eyyvah Eyvah 2'' filminin galası yapıldı. Galası Kanyon Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilen filmin senaryosunu Ata Demirer yazdı. İlk filmde olduğu gibi Ata Demirer, Demet Akbağ, Özge Borak, Salih Kalyon, Tanju Tuncel, Meray Ülgen ve Bican Günalan yer aldı. Seyircinin çok sevdiği Hüseyin ve Firuzan'a, bu kez birbirinden eğlenceli karakterleriyle Tarık Ünlüoğlu, Ayşenil Şamlıoğlu, Teoman Kumbaracıbaşı, Şener Kökkaya, Selçuk Uluergüven ve Murat Serezli de eşlik etti. Filmin gösteriminin ardından basına bilgi veren Demirer, ''Eyyvah Eyvah 2''nin Badem ailesinin maceralarının son filmi olduğunu ifade ederek, ''Seyircinin de izlerken bizim kadar keyif alması ve eğlenmesi için elimizden geleni yaptık. Filmin yolu açık olsun'' dedi. Gecenin sonunda, başta Demet Akbağ ve Ata Demirer olmak üzere tüm oyuncular canlı müzik eşliğinde oynadı. Galaya, Beyazıt Öztürk, Mehmet Ali Erbil, Oya Başar, Ali Sunal, Demet Şener, İbrahim Kutluay, Kenan Doğulu, Gülben Ergen ve Mehmet Aslantuğ'un da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. -FİLM 7 OCAKTA VİZYONA GİRECEK- Yeni yılın en iddialı yapımları arasında gösterilen filmin konusu şöyle: ''Serinin birinci filminde, babası Ali Rıza Şeker'i bulan Hüseyin için artık halledilmesi gereken tek bir şey kalmıştır; o da Geyikli'deki sevdalısı hemşire Müjgan'a kavuşmak ve Firuzan ablasının hediye ettiği yüzüğü verip Müjgan'ın kalbini kazanmak. Can dostu Firuzan ablası, babası Ali Rıza Şeker ve terzi Ramiz ile beraber Geyikli'ye yola çıkan Hüseyin, bu serüvende de hayatının 'Eyyvah Eyvah' zamanlarını Firuzan ile paylaşacak, onlar artık yolda beraberlerdir. Babası Ali Rıza Şeker ve dostu Firuzan'la Müjgan'a koşan Hüseyin'i bu filmde de ilk filmdeki gibi birçok sürpriz beklemektedir. Hüseyin'in yolunu gözleyen dedesi ve ninesinin, yıllar sonra çıkıp gelen baba Ali Rıza Şeker'in ve diğer kahramanların yeni hikayesini seyirciye yine klarnet anlatacak.'' ''Eyyvah Eyvah 2'', 7 Ocak Cuma günü sinemaseverlerle buluşacak.